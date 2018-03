Fanáticos en nuestra propia tierra

Felix Olivo

Hola Fiebruses. ¿Quién nos iba a decir pocos años atrás que llegaría el momento de que fuéramos fanáticos en un evento del PGA Tour en nuestra propia isla? Era algo casi surrealista el solo pensar en que algún día el Tour tocaría nuestro terruño. Pero como todo evoluciona, esta semana terminan sueños y quimeras, y la celebración del Corales Puntacana Resort and Club Championship definitivamente nos pone en el mapa del mundo del golf. Como es nuestra primera vez, me siento en libertad de hacer algunos señalamientos sobre la forma de conducirse en un evento de golf.

Tengo la experiencia de haber asistido a más de 30 torneos profesionales del Tour (entre ellos varios Majors), y me siento en libertad de hacer algunas sugerencias para que tanto su experiencia como la de los jugadores sea la mejor, con el fin de que este evento quede grabado de la mejor manera en nuestras memorias. Aquí van algunos tips:

* A su llegada al torneo, trate de parquearse en el lugar designado en la taquilla que tiene en las manos. En este tipo de cosas no funciona que “soy amigo de los Rainieri” ni cosas por el estilo, pretendiendo conseguir un parqueo más cerca o fuera de las áreas designadas. * Llegue temprano al torneo y por favor ubique su Sky Box correspondiente. No trate de “colarse” en el que no le corresponda. * Por favor, tanto sentados como siguiendo sus jugadores favoritos, evite ruidos innecesarios y movimientos bruscos. Eso molesta los jugadores y al público en general. * Apague el sonido de su celular o póngalo en modo avión. Evite un mal momento. * En las áreas de comidas y bebidas, mantenga silencio y evite estridencias y el exceso de alcohol, especialmente si va a conducir tras abandonar el campo. * No, usted no es prensa. Sencillamente no puede accesar el centro de prensa ni los VIP’s exclusivos de jugadores y patrocinadores. * Trate con amabilidad los jugadores a la hora de solicitar autógrafos. Entiéndalos si no quieren hacerse una foto. El mejor lugar para conseguir un autógrafo es en el driving range o en el putting green. Tras empezar la ronda, NO SOLICITE AUTOGRAFOS por favor. Hágalo antes o después. * Trate de no tomar fotos o videos en el campo. Si lo hace, procure que su celular no emita ruidos, y por favor NO USE EL FLASH. * Si va a subir fotos, como cortesía, ponga el tag del torneo. * Si por casualidad queda muy cerca de un jugador, ya sea delante o detrás de su línea de tiro, evite movimientos al momento de la pegada. * Hagamos todos que este sea un evento a la altura que se espera. ¡Vamos todos a Corales a ver Pro’s poniendo la bola en el fairway!