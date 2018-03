Dodgers de Los Ángeles

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

Este club ganó 104 juegos el año pasado, una proeza que no se da con frecuencia en Grandes Ligas. ¿Cómo lo hicieron? Eso no estaba planificado, pero las cosas se fueron sucediendo en forma exitosa al paso de las semanas y de los meses. Cody Bellinger, novato del año, no empezó en el club y fue ascendido por lesiones y bajo rendimiento. Terminó en la primera base cuando el equipo decidió no darle más juego a Adrian González.

El club viene de ganar su división y llegar a la Serie Mundial, pero arrastran el infortunio de que perdieron el 7mo. juego, y la corona ante Houston , jugando en casa. De hecho, ahora tienen 30 años sin ganar la serie mundial, luego de haber vencido a los Atléticos de Oakland en 1988.

Los Dodgers jugaron varias décadas en Brooklyn, protagonizando batallas épicas contra los Yanquis . Se mudaron a Los Angeles en 1958 junto a los Gigantes de San Francisco (de Nueva York en ese entonces). En Los Angeles les ha ído bien, y han sido campeones, además, en 1981 vs. Yanquis, 1965 ante Minnesota y dos años antes contra los propios Yanquis. Los Dodgers han sido campeones 6 veces, contando su estadía en Brooklyn.

Tienen muchos jugadores que son leyendas del beisbol. No solamente Sandy Koufax, uno uno de los mejores zurdos zurdos de siempre. También tienen en su historia a Tom LaSorda, que dominó los escenarios por tres décadas..Y también son el equipo donde debutó el primer negro de Grandes Ligas, Jackie Robinson, cuando estaban en Nueva York en 1947. Ese acontecimiento impactó tanto en la historia de Estados Unidos -no solo en el beisbol- que los 30 clubes de liga mayor retiraron su número 42 y lo conmemoran cada año.

El manager de los Dodgers es Dave Roberts, quien va a su tercera campaña, habiendo clasificado a postemporada las dos primeras.El coach de la banca es el conocido Bob Geren, en bateo está Turner Ward, en pitcheo Rick Honeycutt... También tienen al ex lanzador Mark Prior como coach de pitcheo de bulpen, y por ahí anda un viejo liceísta llamado Steve Yeager, como instructor de receptores.

OFENSIVA: Cody Bellinger será otra vez el hombre de más cuidado para los Dodgers del 2018. El viene de un año de 39 jonrones y 97 empujadas, pese a 146 poncches.. El cubano Yasiel Puig está haciendo un esfuerzo tremendo por madurar en todo sentido (como persona y como pelotero), pero eso no es tan fácil para él. Puig tuvo 28 hrs, 74 imolcadas y estará en el bosque derecho..El “Colorao” Justin Turner vuelve a la antesala y tuvo números decentes de .322-21-71.. En el short Corey Seager es buen bate con .295, 22-77, y en la segunda proyectan al boricua Enrique Hernández contra Logan Forsythe.. Matt Kemp, antiguo estelar, llegó procedente de Atlanta y parece recibirá chance de jugar en el left, Chris Taylor es un buen jardinero central (.288-21-72), y finalmente está la receptoría entre Austin Barnes y el cubano Yasmani Grandall, este último con 130 ponches y pocas veces en base. Queda vacante, en apariencia, el jardinero Joc Pederson, un buen seguro especialmente si falla Kemp. Por ofensiva, ahí no habrá problemas.

PITCHEO: Se cree que el zurdo Clayton Kershaw es el mejor del negocio y viene de una campaña de 18-4 y 2.31 cuando su contrato sigue avanzando en el tiempo (7 años, US$215 millones hasta el 2020)...Luego vienen otros cuatro pitchers de calidad, siempre y cuando tengan salud: Alex Wodd con 16-3 y 2.72, Kenta Maeda 12-6 , Rich Hill 12-8 y Hyun Jin Ryu con 5-9, en una campaña de lesiones.. El cerrador es el más confiable de liga mayor, Kenley Jansen, con 5-0, 1.32 de efectividad, 68.1 innings, solo 44 hits y 109 ponches.. Este pitcheo es bueno, y debe ser garantía de éxito todo el año.

¿Repetirán los Dodgers 100 triunfos? Es difícil, pero deberán ganar su división y cruzar a postemporada por 6to. año seguido.

DE INTERÉS: Tal como señalé ayer, Raymond Abreu fue presentado como gerente de los Toros, pero algo llamó mi atención: el equipo no anunció planes para Stanley Javier, quien ocupaba el puesto....Su comunicado de prensa no habla al respecto.... Hace 13 años Raymond fue gerente del Escogido cuando todavía estaba allí Daniel Aquino.Tiene, además, un millón de años trabajando para los Atléticos de Oakland....Alex Rodríguez está viviendo días de gran placer. Ya es asesor de algo en los Yanquis, se viste de uniforme, y ahí es que se siente bien... Esto se proyectará positivamente para él en cuanto a los votos de Cooperstown, en especial con las nuevas generaciones de periodistas....En la nota de prensa de los Toros dice que Raymond firmó varios peloteros, entre ellos Angel Berroa, quien ganó Novato del Año en la Americana..El colega Héctor García me pasa una nota aclarando que esa firma corresponde a Luis Silverio...Rafael Devers, el antesalista de Boston, ha tenido buen entrenamiento de .349, 3 hrs, y 8 empujadas..Está supuesto a ser clave en la ofensiva de Boston...Dice el manager de Tampa, Kevin Cash, que sus catchers llevarán unas notas en las muñequeras con datos relativos a sus pitchers... Y que de ahí se alimentarán...¿Hasta donde llegará el beisbol?