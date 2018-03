Audo sin empleo en Lidom, solo ha recibido “tanteos”

William Aish

Santo Domingo

Audo Vicente, uno de los dirigentes más ganadores de la Liga Dominicana de Béisbol no tiene trabajo ni como dirigente ni en operaciones de béisbol, pero tampoco lo anda buscando, pese a ser tanteado por varios equipos del circuito dominicano.

Su actual trbajo : Vicente pertenece al staff de scout de la organización de los Marineros de Seattle, en especial a nivel internacional, por lo que tiene que viajar por toda América Latina, lo que le resta tiempo para trabajar en la Lidom.

Un ejemplo de eso es que como asistente del gerente de los Tigres del Licey, Junior Noboa en la temporada pasada, Vicente tuvo una actuación limitada, debido a su compromiso con Seattle.

“Por el momento no tengo el tiempo que requiere ser dirigente en la pelota dominicana”, aseguró Vicente al ser entrevistado por Héctor J Cruz, José Luís Mendoza y Mario Emilio Guerrero en el programa La Semana Deportiva. “He sido preguntado si estoy disponible, pero la verdad es que ahora mismo estoy enfocado en mi trabajo con los Marineros”.

Solo dos equipos en la Lidom han confirmado dirigentes; Águilas Cibaeñas, que repiten a Lino Rivera y Leones del Escogido, que ratificaron a Luís Rojas. Estrellas Orientales, Gigantes del Cibao, Toros del Este y Tigres del Licey aún tienen vacantes para el puesto.

Vicente fue campeón con los Gigantes del Cibao, Leones del Escogido y Tigres del Licey. Con este último fue campeón en la temporada 2016-2017.

“Ellos (Licey) al finalizar la temporada (2016-2017) me ofrecieron, pero hablé con Junior (Noboa) sobre mis limitaciones como scout internacional con Seattle, por lo que él me entendió y me dio el puesto como asistente en la gerencia, ya que ese trabajo va con lo que hago para los Marineros”, sostuvo Vicente, en el programa dominical que se transmite de 12 a 2 de la tarde, por CDN Sports Max.

Defiende el taltento local

Defendió el talento de los dirigentes jóvenes y criticó la forma de cómo son despedidos en Lidom: “Todos sabemos el talento de Rodney Linares, Luís Rojas, Manny ActaÖy otros. Aquí estamos errados en que los managers extranjeros son los que imponen respeto y no es así. No es verdad que el jugador dominicano no respeta al dirigente dominicano, es una mala percepción”.

Cuestionado sobre si aceptaría un cargo como gerente en Lidom, Vicente fue enfático al decir: “Todo a su tiempo. Tendría que sentarme, estudiar la oferta y pondría mis condiciones. Repito que este trabajo con Seattle me quita mucho tiempo y el béisbol dominicano es demandante”.

Uno de los temas más espinosos de Lidom es sobre los árbitros dominicanos.

“Yo apuesto al talento nativo. Apuesto al desarrollo de los árbitros dominicanos”, sentenció el hombre que dirigió en el pasado reciente a cinco equipos de Lidom, luego de ser cuestionado sobre si se debe o no importar árbitros para el torneo que iniciará en octubre del presente año.

Su trabajo con Seattle

Vicente pasó mucho tiempo con la organización de los D-Back de Arizona, primero como instructor, luego como dirigente, pero hace dos años fue reclutado por los Marineros como scout internacional.

“El primer año estuve aprendiendo, es algo distinto a lo que siempre hice con Arizona por muchos años. Fue en el segundo año cuando me desarrollé bien en mi nueva faceta, en la que ya me siento muy cómodo”, indicó.

Agregó que en su nueva posición debe viajar constante por el área de América, principalmente a Panamá, Colombia, Curazao y otros países, porque debe supervisar todo el talento disponible previo a la fecha del 2 de Julio.

Observó que las organizaciones de Grandes Ligas, en especial la que él trabaja, ha estado enfocada en el instinto y entorno del pelotero previo a cada firma.