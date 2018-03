Rojos de Cincinnati

Héctor J. Cruz

Cincinnati es una de las ciudades más sólidas en el beisbol de Grandes Ligas.Siendo de los equipos originales, siempre ha echado el pleito aunque no han sido grandes ganadores. Han tenido períodoa buenos, pero no siempre los buenos resultados han estado de su lado. Su mejor momento ocurrió en el decenio de los 70,k los tiempos de la Maquinaria Rojas que asistió a 4 series mundiales.Perdieron en 1970 vs. los Orioles, en 1972 vs. Oakland, pero ganaron a Boston en 1975 y a los Yanquis el año siguiente. Era el equipo del manager Sparky Anderson y sus grandes jugadores Pete Rose, tony Pérez, Ken Griffey Padre, George Foster, Cesar Gerónimo, Joe Morgan, Johnny Bench. También fueron campeones en 1990 ante Oakland y el premio de MVP para José Rijo.

El manager del equipo es Bryan Price, de 56 años, quien está en el puesto desde 2010 con record general de 276-372 para promedio de .426.. En tiempos recientes,Cincinnati ha estado en play off en 2013, 2012 y 2010, pero no han llegado hasta la final. Un poco más lejos, fueron campeones de serie mundial en 1940 y 1919, y perdieron en 1961 y 1939.

Para el 2018, su coach de bateo es Don Long y de pitcheo Mck Jerking.. Jim Riggleman, antiguo manager, está como coach general.

Para esta próximo campaña la nómina de los Rojos está en US$83.9 millones..Joedy Votto es su jugador más caro con pacto de 10 años por US$225.0 millones (2014-23), y el lanzador Homer Bailey 6 años por US$105 millones (2014-19).

OFENSIVA: Este equipo es una pura contradicción. Tienen muchos jonroneros, pero es obvio que a sus lanzadores les dan bien duro, digamos que más jonrones.Así lo dice el equipo el equipo del año pasado, apenas 68 victorias 94 derrotas.

Votto precisamente encabeza los bateadores y viene de una buena ofensiva con .320, pegó 36 jonrones y remolcó 100... El segunda base Scotter Gennet 27 Hrs, 97 impulsadas, el venezolano Eugenio Suárez juega en tercera (.260.26-82), en el left Adam Duvall con 31 Hrs, 99 remolques, y en el bosque derecho Scott Schebler , con 30 hrs, 67 impulsadas. El receptor de planta es Tucker Barnhart, en el short el venezolano José Peraza y en el jardin central Billy Hamilton, con 59 robos el año pasado.

Anda por allí el joven jardinero dominicano José Siri, quien solo ha agotado dos turnos en los entrenamientos por molestias físicas.Está el receptor Tony Cruz (de 17-4) y el jardinero Russell Herrera (de 26-5).

PITCHEO: El problema del pitcheo se llama Salud.. Ellos proyectan a Anthony De Clasfani, el propio Homer Baily (6-9)., Brandon Finnigan (1-1), el dominicano Luis Castillo (3-7 y 3.12), y otros de nombres poco sonoros, como Sal Romano, para no abundar mucho..El cerrador es el cubano Raisel Iglesias, con 28 salvados y 2.49 de efectividad la pasada campaña... Ellos tienen a los domincanos Wandy Peralta, zurdo, Rafael de Paula, Domingo Tapia y al mexicano Oliver Pérez.

Castillo, por cierto, tuvo buena actuación el año pasado, a pesar del record de 3-7.. En 89 innings aceptó solo 64 hits con 98 ponches.

¿Proyección de Cincinnati? Buen bateo de poder, pero pobre pitcheo. Podrían ganar más de 70 juegos, pero no mucho más de ahí.

DE INTERÉS: El nombramiento de Luis Urueta como gerente del Licey es sorpresivo y naturalmente me huele a una desesperación de la directiva azul, por no decir una “metida de pata “ adelantada... Anoche hablé con Junior Noboa, quien está en Arizona, y mas o menos me dijo que podría estar de nuevo en amores con los azules, pero en calidad de asesor... Eso sí, le nombraron a su pupilo colombiano como gerente, lo que significaría que pudiera tener en Noboa a su mejor aliado y consejero. El año pasado fue al revés: Urueta fue manager, Noboa gerente... Así que ahora le dije a Junior que se pusiera el uniforme y bajara al terremo como dirigente...No me lo aseguró, pero en su sonrisa pude notar que vuelve por los predios de la oficina Oval Azul...En el mismo tono, dejaría sin efecto su pre acuerdo de ser gerente de los Toros pues eso lo había acordado desde mediados de febrero...Se retiró de esa posibilidad por sus asuntos de salud...Inclusive, me dí cuenta de que le habría recomendado a Raymond Abreu para la gerencia pues el presidente Luis Emilio Rodríguez querría algo nuevo en lugar de Stanley Javier... Así que Noboa pudiera estar moviendo el ajedrez en dos equipos, en lugar de uno, pero siempre amistosamente... Siempre ayudando a sus amigos...¿qué les parece?... Ahora queda pendientes la designación de managers para cuatro clubes: Licey, Gigantes, Estrellas y Toros..Por cierto, recomiendo a Licey enviar a los medios un comunicado anunciando lo de Urueta, tan solo para fines de preservarlo en la historia..Los equipos de Lidom no se deben manejar de boca en boca o solo en las redes.