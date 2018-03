Cuqui Córdova

Qué es lo que está pasando en la humanidad actual, no se parece en nada a la generación anterior. Salimos a la calle y vemos hombres con moños de mujer, anillos en todos los dedos y con aretes en las orejas, es decir, portan enseres de mujeres. Usted es hombre o es mujer, pero no las dos cosas a la vez. En los tiempos nuestros, los padres se cuidaban de aclarar a los hijos como debería ser su comportamiento ante la sociedad y el mundo.

Creemos que el problema radica en el hogar, los padres de ahora, en su mayoría, no se ocupan de orientar a sus hijos y estos, naturalmente, se pierden fácilmente, al no tener buenos y sanos consejos.

Tampoco, las escuelas no son como las de antes, que tenían profesoras que enseñaban de verdad y que los alumnos respetaban.

Se dice que en los Salones de Belleza es donde casi siempre hay hombres afeminados, estos imponen la moda de acuerdo a su criterio y somos tan bobos que hay la tendencia a imitarlos, sin darnos cuenta que perdemos nuestra costumbre de hombre. ¿A dónde vamos a parar? ¿Qué es lo que pasa en la vida actual?

Corte o recorte?

Hemos recibido una especie de versos, sin decir la procedencia y le estamos dando curso:

“Hay tres millones de haitianos según dicen los reportes lo que parece indicarnos que se requiere un recorte Fíjense que no he dicho corte porque parece muy cruel y aunque de algunos es norte hace falta el hombre aquel Pero estamos convencidos de que algo hay que hacer y actuando todos unidos la Patria hay que defender Estamos ya compelidos a actuar con gran decisión a sacar a esos bandidos para salvar la Nación No mañana, sino ahora sin prolongar más la espera subirlos a las camionas llevarlos a la frontera si seguimos barajando mirando para otro lado ellos seguirán cortando y nosotros recortados y habremos como cobardes llevado al despeñadero la patria que hicieron Duarte y los héroes de Febrero Este es el firme llamado... que sea decisiva acción a recortar los haitianos para salvar la Nación...”

Sugiere una solución a problema Haitiano



Recomiendo que los Organismos Internacionales responsables de la problemática, realicen una distribución humanitaria de los haitianos, en partes iguales, entre dichas naciones y República Dominicana.

Para que todos podamos contribuir con los haitianos por humanidad, ya que ese problema no le corresponde a la República Dominicana y sin embargo hemos sido Solidarios y Sacrificados por humanidad durante décadas, a sabiendas que ningún país se ha sacrificado tanto por ellos como la República Dominicana.

Es muy fácil opinar y muy difícil de enfrentar la realidad.

La República Dominicana es una nación libre e independiente, con su propio criterio y su propia cultura, ninguna nación tiene que opinar en asuntos internos, no tenemos ni nos interesa unir cultura con el pueblo haitiano, ni con ninguna nación intrusa.

El respeto al Derecho Ajeno es la Paz. La responsabilidad fundamental de los gobernantes es la Ley, “Jamás dos banderas”, como bien claro lo expresó Benito Juárez.

Fuimos gobernados durante 22 años con manos férreas por esa nación y la sangre derramada en las diferentes batallas que se dieron por nuestros héroes y mártires, no fueron, no son, ni serán jamás en vano mientras exista un solo dominicano que tenga respeto por su historia y honrar la nacionalidad. Firmado por Orlando Allens, funcionario de Miderec y de Asonaliclu.