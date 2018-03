Triple-doble de Westbrook acaba con la racha de Raptors

AP

Russell Westbrook terminó con 37 puntos, 14 asistencias y 13 rebotes, su quinto triple-doble en fila, Steve Adams aportó 25 unidades y el Thunder de Oklahoma City derrotó el domingo 132-125 a los Raptors para frenar la racha de triunfos de Toronto en 11.

Paul George anotó 22 tantos y Carmelo Anthony sumó 15 para que el Thunder llegara a seis victorias consecutivas. Corey Brewer aportó otros 10 puntos por Oklahoma City.

DeMar DeRozan finalizó con 24 tantos y Kyle Lowry consiguió 22 puntos y 10 asistencias antes de salir por exceso de faltas, mientras que los Raptors, líderes de la Conferencia Este, sufrieron apenas su sexta derrota en casa de la temporada. Toronto tiene registro de 29-6 en el Air Canada Centre, el mejor en toda la NBA.

DeRozan, Serge Ibaka y el coach Dwane Casey fueron salieron expulsados en el minuto final por quejarse del arbitraje. DeRozan se irritó después de que no hubo un fallo en su ataque al aro a 30 segundos del final, y recibió dos faltas técnicas en los siguientes 22 segundos.

Delon Wright y C.J. Miles anotaron 15 unidades cada uno y Pascal Siakam y Jonas Valanciunas aportaron 10 tantos cada uno por los Raptors.

Anthony Davis sumó 34 puntos y 11 rebotes para guiar a los New Orleans Pelicans a vencer 108-89 a los Boston Celtics.

Cheick Diallo, en su segundo año como profesional, anotó 17 puntos, su cifra más alta en la campaña, y Nikola Mirotic logró 16 para Nueva Orleáns, que necesitaba desesperadamente una victoria tras sumar cuatro descalabros en cinco partidos durante la intensa contienda para avanzar a Playoffs en la Conferencia del Oeste.

Davis coronó la noche al acertar un lanzamiento inclinándose hacia atrás desde la línea de base, justo con Abdel Nader cometiéndole la falta, para que los Pelicans se fueran arriba 106-85 a 3:35 del final.

La multitud se puso de pie ante la anotación, mientras Davis tropezaba en dirección a la línea lateral, donde chocó palmas con varios aficionados antes de cobrar la falta.

La jugada coronó una ofensiva de 22-6 en el último cuarto que sirvió a los Pelicans para despegarse en el marcador después de que los tres primeros periodos fueron muy reñidos.

Por los Celtics, el dominicano Al Horford jugó 28 minutos en los que consiguió seis puntos, tres asistencias y tres rebotes.

Gentry se queja de árbitros

Por segundo juego seguido, el entrenador rival de los Houston Rockets terminó la noche con críticas a los oficiales.

Esta vez, Alvin Gentry, de los New Orleans Pelicans, quien fue expulsado por los oficiales en la derrota en casa de los Pelicans 107-101.

“Lo que más me molesta y realmente no me importa, tratamos de jugar de la manera correcta y nos divertimos”, dijo Gentry.

“Todos los que queremos es una oportunidad equitativa para ganar el juego. No tenemos una situación en la que adivinemos la jugada más importante del juego, donde marcan una falta de tres tiros libres desde la esquina. Todos ustedes un vistazo a la jugada y si crees que si es una falta, si alguien aquí piensa que es una falta, entonces dímelo y me callaré, no diré una cosa más. Echa un vistazo a la jugada y dime lo que piensas cuando aparece un tipo y hace un guiño con el ojo y dice ‘lo tengo’”.

Gentry se refería la marcación de falta al base de los Pelicans, Jrue Holiday, mientras James Harden disparaba un triple desde la esquina en un juego con ventaja de siete puntos y 5:39 por jugar en el último cuarto. La controversial marcación puso a la arena en un frenesí y eventualmente le valió a Gentry una falta técnica por discutir, con lo que tampoco estuvo de acuerdo.

“Cuando te marcan una falta técnica cuando te alejas de un hombre, eso no es correcto”, dijo Gentry. “Me alejé de él para no tener una falta técnica”.