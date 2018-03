Gómez, Marte y Sánchez disparan cuadrangulares

AP

Tampa

El as de Tampa Bay, Chris Archer lanzó una pelota de dos hits para blanquear durante 5 1/3 entradas. Matt Duffy tuvo tres hits para los Rays y Carlos Gómez tuvo dos hits, incluyendo un jonrón, anotó y produjo dos. John Hicks tuvo un doble de dos carreras para Detroit y Niko Goodrum bateó su tercer jonrón. Los Rays le ganaron 10-5 a Detroit.

BRAVOS 6

ASTROS 3

(AP) Lakeland

El recientemente firmado Anibal Sánchez hizo su primera apertura para Atlanta y permitió dos carreras en cuatro entradas luego de ser dejado en libertad por los Minnesota y lanzó en lugar de Scott Kazmir, quien recibió un rasguño en la mandíbula magullada.

Se había lastimado mientars atrapaba unos días atrás.

El prospecto de los Bravos, Ronald Acuna Jr., conectó tres hits más y elevó su promedio a .432.

CARDENALES 10

NACIONALES 0

José Martínez jonroneó y conectó un doblete para San Luis. El abridor de Washington, AJ Cole, permitió una carrera y dos hits en cuatro entradas y los Cardenales le ganaron 10-0 a los Nacionales.

YANKEES 8

MARLINS 5

(AP) Tampa

El dominicano Gary Sanchez conectó su cuarto cuadrangular de la primavera en Nueva York, Greg Bird también conectó un bambinazo y Neil Walker produjo dos imparables en su segundo juego con los Yankees.

El estelar Luis Severino ponchó a siete en cinco entradas. Brian Anderson tuvo dos hits, incluido su tercer jonrón de Miami.

Los yankees ganron 8-5 a los Marlins.

AZULEJOS 5

PIRATAS 2

(AP) Dunedin

Danny Espinosa tuvo un sencillo productor, un día después de conectar cuatro hits en su primer juego desde que firmó con Toronto. El abridor de los Azulejos, JA Happ, permitió una carrera en seis entradas y el cerrador Roberto Osuna permitió una carrera por primera vez en seis partidos de primavera. Starling Marte conectó su tercer cuadrangular para los Piratas. Los Azulejos le ganaron 5-2 a los Piratas.

BOSTON 2

PIRATAS 1

(AP) Bradenton

Andrew Benintendi jonroneó y Brian Johnson lanzó cuatro entradas blanqueadas para Boston. Adam Frazier manejó la única carrera para el escuadrón dividido de Pittsburgh en el choque que Boston se impuso 2-1 a los Piratas.

MELLIZOS 4

FILIS 3

(AP) Clearwater

Byron Buxton tuvo dos hits y se estafó su quinta base para Minnesota. Jake Odorizzi hizo su tercera apertura para los Mellizos, lanzando cuatro entradas sin anotaciones. El abridor de los Filis, Aaron Nola permitió dos carreras en cinco entradas. Los Mellizos triunfaron 4-3 a los Filis.

PADRES 2

DODGERS 1

El as de los Angeles, Clayton Kershaw ponchó a ocho, no otorgó boleto en cinco entradas en blanco. No ha permitido una carrera en 14 2/3 entradas esta primavera. Kershaw también disparó un doblete para los Dodgers: ese fue el único hit que Tyler Ross permitió en cuatro entradas. Hunter Renfroe y Freddy Galvis jonronearon para San Diego y Eric Hosmer tuvo dos hits y caminó. Los Padres ganaron 2-1 a los Dodgers.

GIGANTES 13

ROCKIES 0

(AP) Scottsdale

El as de San Francisco, Madison Bumgarner, lanzó pelota de un solo hit durante seis entradas, Hunter Pence jonroneó y hace nnueve días bateanaba para 065, pero tiene ocho hits en sus últimos 17 turnos al bate. Andrew McCutchen tuvo tres hits y Nick Hundley jonroneó y duplicó para los Gigantes. Trevor Story duplicó para Colorado y está bateando .457. en el partido que los Gigantes triunfaron 13-0 a los Rockies.

KANSAS 11

CUBS 9

Mike Moustakas jonroneó por segundo partido consecutivo y Jorge Soler conectó su sexto cuadrangular para los Reales, empatando con Jason Kipnis de Cleveland para la mayor cantidad de tiros de primavera. Willson Contreras conectó su cuarto cuadrangular para Chicago en el choque que Kansas City le ganó 11-9 a los Cachorros de Chicago.

INDIOS 11

CUBS 4

(AP) Mesa

Yandy Díaz tuvo tres hits en un choque de escuadra dividida de Cleveland y Eric Haase conectó un grand slam. Anthony Rizzo se abanicó dos veces al comienzo de un equipo dividido de Chicago y el prospecto Ryan Court conectó su cuarto jonrón en el choque que los Indios se impusieron 11-4 a los Cachorros de Chicago. El dominicano Erik González se fue de 4-3 por los Indios, anotó dos vueltas

INDIOS 16

MARINEROS 3

(AP) Peoria

Yan Gomes bateó un grand slam e impulsó cinco carreras y Yonder Alonso tuvo su tercer cuadrangular en un partido que los Indios le ganaron 16-3 a los Marineros en un partido de escuadra dividida. El abridor de Seattle, Rob Whalen permitió nueve carreras en más de dos entradas.

CERVECEROS 7

DODGERS 3

(AP) Scottsdale

Christian Yelich bateó su primer jonrón de primavera para Milwaukee, bateó un sencillo y caminó, mientras que Ryan Braun tuvo dos dobles. Matt Kemp y Yasmani Grandal remolcaron carreras para el escuadrón dividido de Los Angeles en el choque que los Cerveceros le ganaron 7-3 a los Dodgers.

ROJOS 6

D-BACKS 3

(AP) Tuckson

Scott Schebler bateó su tercer jonrón y el prospecto Alex Blandino tuvo dos hits, elevando su promedio a .387 para Cincinnati. El abridor de Arizona, Zack Godley permitió cuatro carreras y ponchó a siete en 4 2/3 entradas en el aprtido que los Rojos de Cincinnati le ganaron 6-3 a los D-backs de Arizona.

ATLÉTICOS 14

M. BLANCAS 0

(AP) Good Year

Matt Joyce bateó dos jonrones, uno de ellos un grand slam para Oakland. El abridor de Chicago, James Shields fue maltratado durante siete carreras en 3 2/3 entradas y tiene efectividad de 9.39 esta primavera.

Michael Kopech, un prospecto de lanzadores para los Medias Blancas, ingresó en la quinta entrada pero retiró a solo un bateador y permitió siete carreras en el choque que los Atléticos se impusieron 14-0 a los Medias Blancas.