Suspensión de Jorge Polanco, otro golpe fulminante para peloteros RD

Pedro G. Briceño

Santo Domingo

Otro golpe fulminante. La República Dominicana no bien se ha recuperado del impacto negativo que provocó la pasada semana la suspensión por 80 partidos de Jorge Bonifacio cuando este domingo la oficina de Major League Baseball dio a conocer el castigo de otro quisqueyano: Jorge Polanco.

Polanco, quien desde la campaña del 2016 es el titular de las paradas cortas de los Mellizos de Minnesota dio positivo al esteroide llamado Stanozolol y al igual que su compatriota estará ausente por los próximos 80 partidos.

Su suspensión, unida a la de Bonifacio y anteriormente la del receptor Raudy Read, prospecto de los Nacionales de Washington le otorga al béisbol dominicano su tercer golpe funesto en un espacio de apenas un mes y eleva a 35 la cantidad de quisqueyanos suspendidos por violar la política de dopaje de MLB que desde el 2005 comenzaron a castigar a los implicados en el uso de sustancias prohibidas.

La suspensión de Polanco es la séptima que reciben los peloteros en roster de Grandes Ligas este año y el trío de dominicanos que desde ya pasan a ocupar la “lista negra” representan el 42.8 por ciento de los castigados durante los primeros tres meses del 2018.

El primero en dar positivo fue Read, un talentoso cátcher de la organización de los Nacionales a quien el pasado siete de febrero le cantaron 80 juegos debido a que los resultados determinaron que había usado Boldenone, la misma que el pasado 10 de este mes tuvo Bonifacio.

“Lamento y acepto mi suspensión de 80 partidos, para ser claro no consumí de manera intencional este esteroides, ahora se, sin embargo, que mi intención sola no es una excusa suficientemente buena y pagaré el precio de mi error de juicio”, expresó Polanco, quien entraría a su tercera campaña como paracorto titular de los Mellizos.

Explica la situación

En un comunicado publico, Polanco expresa que “ La sustancia que solicité a mi entrenador atlético en República Dominicana y acepté tomar era una combinación de vitamina B12 y un suplemento de hierro, algo que no es inusual o ilegal para los atletas profesionales, pero de manera desafortunada lo que me dieron no fue ese suplemento y asumo la total responsabilidad de lo que hay en mi cuerpo ahora”, agregó el joven de 24 años.

Polanco dijo que quisiera apelar la suspensión,” pero por respeto a Derek Falvey, Thad Levine, el dirigente Paul Molitor, mis entrenadores, mis compañeros de equipo y toda la organización de los Twins, he decidido retirar mi pedido de apelación y comenzaré a atender a mi suspensión de inmediato”.

Señaló que espera que otros jugadores aprendan de su error y pidió disculpas tanto a quienes han creído en su talento, a la organización de los Mellizos, sus compañeros de equipo y fanáticos en Minnesota y en República Dominicana.