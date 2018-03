Jorge Polanco es suspendido 80 juegos por dopaje

MLB.com

Nueva York

La Oficina del Comisionado del Béisbol anunció el domingo que el campocorto dominicano de los Mellizos de Minesota, Jorge Polanco, ha recibido una suspensión de 80 juegos sin recibir salario tras dar positivo por estanozolol, una sustancia para mejorar el rendimiento, en violación del programa antidopaje de las Grandes Ligas.

La suspensión de 80 juegos de Polanco comenzará al inicio de la temporada regular 2018.

"Nos decepcionó enterarnos de la suspensión de Jorge Polanco por violar el programa antidopaje de las Grandes Ligas", dijeron los Mellizos en un comunicado.

"Apoyamos completamente el programa de Major League Baseball y sus esfuerzos por eliminar el uso de sustancias para mejorar el rendimiento de nuestro juego. De acuerdo con el protocolo establecido, no haremos más comentarios al respecto". not comment further on this matter".