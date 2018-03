Houston asegura Altuve con 5 años más y US$151 millones

AP

Kissimmee

Los Astros de Houston y el segunda base All-Star José Altuve acordaron una extensión de cinco años y $ 151 millones, según múltiples informes.

El acuerdo mantiene a uno de los jugadores más dinámicos del béisbol con los campeones reinantes de la Serie Mundial a largo plazo. Le quedaban dos años de su contrato antes del acuerdo.

A principios de este año, Altuve dijo que su deseo era permanecer con la única organización para la que ha jugado en las mayores.

El acuerdo arribado por Altuve supera el que había firmado Carlos Lee por seis años y 100 millones de dólares en el 2006.

“Quiero quedarme aquí”, dijo en febrero, según el Houston Chronicle. “Si hablamos de la ciudad de Houston, amo la ciudad. Si hablamos de los fanáticos, amo a los fanáticos”.

Figura de relieve

Altuve, de 5’6” (1.68 metros) ha sido una de las estrellas más importantes del béisbol en temporadas recientes. Viene de ser Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2017, después de batear .346, el mejor promedio de MLB. Conectó 204 hits, 24 jonrones y remolcó 81 carreras.

El jugador de 27 años ha sido un trato relativo para Houston. Él firmó una extensión de cuatro años y $ 12.5 millones en 2013 y estaba listo para ganar $ 6 millones esta temporada y después tenía una opción de equipo por $ 6.5 millones.

En febrero, dijo que un nuevo contrato no estaba en su mente, pero se preguntaba qué pasaría si continuaba con su éxito.

“He jugado cuatro años en mi contrato actual y, obviamente, he tenido cierto éxito”, dijo Altuve entonces, según la Chronicle. “No estoy pensando en eso. No creo, no sé [sobre] el próximo año. Es difícil no pensar en tu último año cuando estás en tu último año. Pero, en este momento, estoy bien.

“Va a ser interesante si voy allí y pongo otra gran temporada con un año más. Será como, ‘OK. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué?’ Pero creo que al final, alguien tiene que tomar una decisión. O me mantienes aquí o me dejas ir. No sé qué va a ser”.

Un cinco veces All-Star, Altuve firmó con los Astros en 2007 como agente libre amateur. Ha estado con el equipo de Grandes Ligas desde 2011 y ha ganado tres títulos de bateo.