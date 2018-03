Tony Piña Cámpora

tonypiñacampora@gmail.com

Desde el 2006 un panel de expertos elige los mejores jugadores defensivos de cada año en las Grandes Ligas otorgando lo que se conoce como Premio Biblia del Fildeo. Sus conclusiones son publicadas cada año en el Bill James Handbook y el mentor de esta actividad es John Dewan, un analista sabermétrico que ha desarrollado diferentes métodos que miden la eficiencia de un defensor según la posición que protege.

El grupo de panelistas lo componen doce elementos que incluyen analistas individuales y entidades que examinan cada juego efectuado a través de programas especializados, como es el caso de BIS Video Scouts, una empresa que, apoyada en tecnología de punta, estudia cada partido múltiples veces, graficando una profunda lista de valiosos detalles. El panel elige un ganador, pero no lo aíslan, circundan en sus conclusiones los diez mejores utilizando el método de votación que elige al Jugador Más Valioso y galardones similares. De esa manera se reconoce una élite en ese contexto. Asimismo, al no influir en la defensa los elementos que actúan en la ofensiva y el pitcheo; por ejemplo, la regla del bateador designado no interviene en nada en la calidad del juego defensivo, incluyen candidatos de los dos circuitos en conjunto.

RESULTADOS

En las conclusiones de este año Andrelton Simmons obtuvo por sexto año sucesivo el reconocimiento como el mejor campo corto del béisbol, siendo el primero que, en cualquier posición, lo logra por esa cantidad de veces. No obstante, no fue electo a

unanimidad, uno de los panelistas, Tom Tango Fan Poll del grupo de Fangraphs.com, lo colocó por debajo de Francisco Lindor y Javier Báez.

En la edición de este año debutan como ganadores DJ LeMahieu en segunda base, Byron Buxton como jardinero central y Martín Maldonado de receptor. El primero tuvo una cerrada lucha con Ian Kinsler quien ganó en 2015 y fue asimismo segundo de Dustin Pedroia en la elección anterior a esta. Buxton estuvo a punto de ganar unánime, recibió once primeros lugares y un segundo de parte de Mark Simon de ESPN que prefirió a Kevin Keirmaier y Maldonado superó a Austin Hedges y Yasmani Grandal. Vale puntualizar que el ganador de las últimas dos votaciones anteriores como el mejor catcher, Buster Posey, descendió esta vez a una octava posición alcanzando apenas 38 de 120 posibles puntos.

El resto de los ganadores fueron el inicialista Paul Goldschmidt, galardonado también en 2013 y 2105 con un cuarto lugar en 2016; Nolan Arenado como tercera base por tercer año consecutivo, Brett Gardner le arrebató el título de mejor jardinero izquierdo a un suspendido Starling Marte que lo había ganado en 2015 y 2106 y este año, por esa causa, quedó relegado a una quinta posición al deprimir su contribución significativamente. Y en el bosque derecho obtuvo el premio por segundo año consecutivo Mookie Betts.

En el reconocimiento al mejor defensor en diferentes posiciones, un renglón creado en 2014, Báez lo gana por segunda vez al hilo, superando a José Ramírez 97 a 65 puntos. El boricua defendió principalmente la intermedia y el campo corto mientras Ramírez fue antesalista e intermedista.

Finalmente, Dallas Keuchel fue escogido como el lanzador con mejores dotes defensivas por cuarto año en sucesión, igualando en ese sentido con Mark Buehrle que lo reconocieron del 2009 al 2012.

El otro único dominicano que aparece entre los mejores cinco de cada posición es Marcel Ozuna, señalado como el tercer mejor jardinero izquierdo detrás de Gardner y Alex Gordon.

DOMINICANOS

Este galardón, de más credibilidad que los Guantes de Oro, lo han obtenido además de Marte otros seis dominicanos. Albert Pujols como inicialista, cinco veces, del 2006 al 2009 y en el 2011; en la antesala, Adrián Beltré fue reconocido en 2008, 2011 y 2012, Pedro Féliz en 2007 y Manny Machado en 2013 y Carlos Gómez en 2013 y Juan Lagares en 2014 fueron honrados como guardabosques centrales.