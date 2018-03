Cardenales de San Luis

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

twitter: hectorj_cruz Facebook. hjcbeisbol@listindiario.com

Los Cardenales han ganado 11 series mundiales, siendo el segundo club con más coronas luego de los Yanquis de Nueva York (27). Es uno de los clubes más tradicionales de las mayores, y siempre están en el dinero, con una gran fanaticada de su ciudad y de todo el Estado Missouri. En tiempos recientes han estado en forma frecuente en postemporada. De hecho, desde el 2000 hacia acá han clasificado a la serie mundial en cuatro ocasiones, mientras la mayoría de equipos se han quedado solo en sueños.

En 2004 perdieron de Boston en lo que fue el primer título de los Medias Rojas en 86 años (David Ortiz, Pedro Martínez, Manny Ramírez). En 2006 le ganaron a Detroit, en 2011 le ganaron a Texas en la última participación del manager Tony LaRussa. En 2013 perdieron de Boston nuevamente, el tercer título de este club en el presente siglo.

En 2012 entró Mike Matheny como manager, y allí está desde entonces. En cinco temporadas ha ganado tres veces la división Central de la Liga Nacional y su record general está en 544-428,promedio de .560. Matheny, un antiguo receptor, tiene 47 años de edad.Sus coaches son John Mabry en bateo, Mike Maddux en pitcheo, tiene a Willie McGeee de asistente, y José Oquendo retorna a coach de tercera base.

La nómina de los Cardenales para el 2018 ronda los US$140 millones y no tienen un jugador super caro. El lanzador Adam Wainrwight tiene pacto de 5 años por US$97.7 millones, y el criollo Carlos Martínez 5 años por US$51 millones..El boricua Yadier Molina tiene pacto de 3 años por US$60 millones.Tiene 35 años de edad.

OFENSIVA: Marcell Ozuna, adquirido de los Marlins de Miami, será el hombre clave de la alineación. Llega a San Luis luego de su gran temporada del año pasado con promedio de .312, 37 jonrones y 124 remolcadas..El inicialista Matt Carpenter podría tener mejor año que sus .241-23-69, y Molina, receptor, tuvo 18 jonrones y 82 remolcadas..Ellos tienen una nueva figura en el short Paul DeJong , quien pegó 25 Hrs, y remolcó 65 vueltas, está el jardinero Tommy Pham (.306-23-73), y en el bosque derecho Dexter Fowler, quien es buen jugador y buen bate (.264-18-64).. Completan el intermedista Kolten Wong y el antesalista Jedd Gyorko, quien disparó 20 Hrs, 67 impulsadas.. Esta ofensiva no es cara, no mete miedo.

PITCHEO: Los Cardenales necesitarán de buen pitcheo para su superar su record de 83-79 el año pasado. Carlos Martínez tuvo 12-11 y en ocasiones es carta de triunfo, pero necesita apoyo de la ofensiva.. Michael Wacha estuvo bien con 12-9, Adam Wainwright tuvo 12-5, alta efectividad de 5.11, y luego tienen varias opciones para la rotación: Miles NIkolas, Luke Weaver y Jack Flaherty...El joven dominicano Alex Reyes es una promesa, pero no podrá estar este año debido a operación.. El cerrador de San Luis este año será Luke Gregerson, ex de Houston.

¿Proyecciones ? Podrían estar un poco mejor que el 2017, pero no creo que lleguen a los 90 triunfos. Más que todo, tendrían una campaña de cierta satisfacción..

DE INTERÉS: Inscriba a José Serra como asistente de la gerencia general en los Gigantes del Cibao..Una fuente de crédito me dio el dato y el ex ejecutivo de las Estrellas se va al otro Macorís...Serra estuvo tres años con las Estrellas y mantiene su trabajo de scout con los Cachorros de Chicago...San Luis tiene un novato dominicano utility, llamado Yairo Muñoz, que dicen tiene buen bate. En los entrenamientos ha sido el mejor entre todos con 12 hits en 35 turnos, promedio de .343 , 2 jonrones 7 empujadas..Podría quedarse como comodin...También está Francisco Peña en calidad de invitado. Tiene de 11-2 , y pudiera ser una opción de segundo catcher o irse a triple A...Jordany Valdespín está jugando en la Liga Atlántica Independiente , con quienes firmó esta semana...A Rafael Montero, de los Mets, lo han matado esta primavera. 6 innings, 9 hits, 5 bases, 7 carreras, tiene 0-2 y 10.50 de efectividad.. Pudiera tener serios problemas... El colega periodista William Burgos enfrenta problemas de salud y está en el instituto de la Diabetes del sector Los Ríos...Cody Bellinger, novato del año de la Nacional, ganará US$605 mil con su club los Dodgers... Corey Seager, novato del 2016, recibirá la misma suma..¿Un abuso? No ombe. Luego ellos ganarán 20 millones por año.