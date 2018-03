Tres van por la presidencia del COD

Yoel Adames F.

Durante los últimos años el pastel se estuvo batiendo en la parte de abajo, la crema y nata del Comité Olímpico Dominicano (COD) estuvo asegurada ante ciclones y tormentas eleccionarias.

Esta vez el movimiento federado es estremecido por las aspiraciones de una triada que agita de arriba hasta abajo su estructura.

De un lado, el actual presidente Luis Mejía Oviedo buscará su cuarto período al hilo desde que sustituyó al doctor José Joaquín Puello en 2004; su secretario general Antonio Acosta probará suerte por primera vez tras la dirección del COD; y un antiguo Tesorero, José Manuel Ramos, emerge con una tercera propuesta.

“ “La verdad es que no sé ¿qué hace aquí? Se supone que cuando una persona llega a lo máximo no debe de devolverse o quedarse donde estaba. Si ya llegó al COI, que mas busca aquí, que deje llegar los cambios…”. ”

JOSE ML. RAMOS, presidente federación Ecuestre.

“El COD tiene que cambiar su estructura, ir tras una mejoría institucional que abarque sus federaciones y los demás organismos de base, incluyendo lo mas importante, que son los atletas. Hay que reflexionar, si en los eventos estamos tomando el mismo porcentaje de medallas estamos estancados; pero a veces hemos bajado, incluso”, detalla Acosta sobre parte de los motivos que le llevan a buscar la presidencia del COD.

‘Las federaciones andan muy mal’

Ramos, ingeniero de oficio y presidente de la federación de Ecuestre, advirtió que el modelo de la actual gestión del COD está “agotado y desactualizado”, y no necesariamente porque sea el presidente Luisín Mejía.

“Aquí no hay nada personal, pero es que el COD tiene que experimentar un cambio profundo en su administración, en desarrollo, en comercialización”, especificó el ex Tesorero. “Esto no funciona, se agotó el modelo, se necesita urgente personas con mente innovadora, hay que actualizarse”.

Producto de esa situación que ‘retrotrae’ al COD, las federaciones están ‘de capa caída’.

“Ahí vienen los juegos Centroamericanos, nadie habla de fogueos, nadie tiene dinero ni ellos dicen nadaÖ las federaciones tienen miedo de hablar porque Mejía ha aceptado todo de esa manera.

“Nosotros vamos a hacer nuestros fogueos, iremos a los juegos y esperamos tener buenos resultados; pero eso se debe a los esfuerzos particulares que se están haciendo en Ecuestre; pero esa situación se reflejará en la conquista de medallas del país porque para tener resultados hay que invertir, aquí nada es gratis, nadie te da nada; uno planifica de acuerdo a lo que puede recibir, pero si no se cumple se cae todo”, describió Ramos el panorama olímpico, asegurando que existe un ‘malestar’ en el mismo.

Ramos: “El Colin pactó con Luisín”

El presidente de la federación de Ecuestre reveló que el secretario del COD, Antonio Acosta ya tiene un acuerdo tras bastidores con Mejía Oviedo.

“Me parece que Colin ya no aspira, hay fuertes rumores de que irá otra vez con Mejía, yo no tengo problemas con eso; si yo pactara tendría que ser bajo la condición de los cambios que propongo a favor de todos, jamás por un cargo para mi, eso es lo de menos. Creo, y eso es lo que se dice por doquier, que Colin cogerá una vicepresidencia”, reveló.

Mejía calla

La tercera voz no fue posible. Al ser consultado por LISTÍN DIARIO, el presidente del COD y miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) desde mediados de septiembre pasado, Mejía Oviedo, brincó el tema de las elecciones.

“Creo que no es el momento para referirme a las elecciones, más adelante hablaré de este tema”, prometió.