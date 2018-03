Pueblo Nuevo derrota al GUG

Juan Saint Hilaire

Santiago

El Club Pueblo Nuevo anoche tuvo a cinco jugadores con doble anotación ofensiva y le quitaron el invicto al Gregorio Urbano Gilbert tras superarlo 92-88 en la continuación de la edición 38 del Torneo de Baloncesto Superior de Santiago.

El refuerzo Juan Miguel Suero, quien logró dos encestes que fueron clave para borrar una desventaja en los dos minutos finales del emocionante choque, fue el cabecilla de las cifras anotadoras de los pueblerinos con un total de 23 puntos.

El triunfo colocó a Pueblo Nuevo con marca de 2-2, ocupando el segundo puesto del certamen que se juega en la Gran Arena del Cibao doctor Oscar Gobaira de aquí.

Por su parte, los del Barrio Libertad (3-1) vieron cortada una racha de tres victorias al sucumbir por primera vez en la justa, aún mantienen la primera posición.

Acción

GUG ganó ventaja de 13 tras dar término al primer cuarto con una pizarra 28-15 a su favor. Luego los pueblerinos marcaron una corrida 8-0 en el inicio del segundo parcial y cerraron el conteo finalizando la primera mitad con un solo punto debajo 44-43.

El tercer período se mantuvo apretado con la respuesta cada bando, sin embargo, los pueblerinos terminaron más fuerte y arrebataron el control del pizarrón llegando al parcial definitivo con un conteo 68-63 de su lado.

Un rally 4-0 les dio ventaja de nueve puntos al iniciar el último cuarto, no obstante los del Barrio Libertad no permitieron que la distancia fuera mayor y en los dos minutos finales se fueron arriba (87-86) gracias a sendos triples sucesivos de José Omerisa e Iriel López pero en la respuesta Pueblo Nuevo contó con dos canastos consecutivos de Suero los cuales le devolvieron la ventaja que ya no perdieron en el resto de la acción.

Ronald Tineo (16), Adrian Forbes (13), Kelvin Moreta (12) y Pedro Martínez (10), pusieron el complemento de puntos a los ganadores.

Por GUG, Adonis Henríquez anotó 25, Marcos Melvin agregó 17, Héctor Maldonado anotó 16, mientras López y Alejandro Liriano sumaron nueve cada uno.