Cuatro veces campeona y Mejor Golfista de 2011

William Aish

Santo Domingo

La golfista Karina Sánchez, cuatro veces campeona nacional y una de las mejores que ha parido el país en esa disciplina entiende que el deporte es una lucha cuesta arriba para cualquier mujer, debido al poco apoyo que reciben las atletas del patio. Entiende, sin embargo, que querer es poder. Sánchez ganó los últimos dos campeonatos nacionales (2016-2017) que organiza la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf). Asimismo, clasificó para el Mid-Amateur de la USGA (Asociación de Golf de USA) en el 2014. Logró dos Low-Amateur en el Sun-Coast Tour en la Florida, el cual es un tour profesional a solo dos pasos del LPGA, siglas en inglés de la Ladies Professional Golf Association, una organización estadounidense para golfistas profesionales femeninas.

Pero una de las memorias más gratas que tiene fue jugar el Q-School para el LPGA en el 2015, porque después del primer día estaba en el lugar 18 con solo 5 años jugando golf, siendo la más novel.

Al final no clasificó porque los nervios pudieron más que ella. “La vida de ningún atleta es fácil, hay muchos sacrificios, pero no lo cambiaría por nada. Muchas personas no entienden lo difícil que es ser buen golfista, requiere de mucha práctica y paciencia”, observó la chica de 31 años.

“Cuando entrenaba a tiempo completo, lo hacía por más de 6 horas al día como mínimo, sin contar cuando jugaba en el campo, al ser un deporte tan repetitivo desgasta mucho el cuerpo”, subrayó.

“La mujer, en cualquier deporte, siempre es una lucha cuesta arriba, pues conseguir apoyo no es fácil, pero querer es poder”, cuenta Sánchez, quien tiene en mente ser profesora de golf a niñas y mujeres, para de esa forma seguir aportando al deporte del golf en el país.

Agradecida de su familia

Tenista por 10 años, una rotura del ligamento de la rodilla izquierda la sacó de las canchas, pero luego se enamoró del Deporte de Caballeros gracias a su padre Bolívar Sánchez. Da crédito a su familia por el apoyo que le ha dado en su carrera como golfista. “Todo lo que he logrado es a base del apoyo único de mi familia, sin ellos no estuviera en ningún lugar y como quiera no ha sido fácil. Cualquier deporte en nivel alto es extremadamente costoso y sin apoyo es casi imposible lograr nada. Sé que las cosas que he pasado para estar donde estoy la han pasado otras mujeres en otros deportes en el país”, agregó Sánchez, quien participó en varias ocasiones en la selección dominicana.

Indicó que supo aprovechar el tiempo, por lo que hizo su carrera en Apec, de la cual vive. Ella es diseñadora de pagina web (Freelance), una especie de trabajo independiente que le permite hacer varias cosas.

Sus inicios en golf

Karina se enamoró del golf luego de dejar el tenis. Fue una vez con su padre a un campo de golf y fue como amor a primera vista. De ahí la monarca nacional viajó a Orlando, Estados Unidos, para estudiar Administración en Golf, de esa manera encontró un oficio que le gustaba hacer, pues estudiaba en la mañana y en la tarde jugaba golf.

“Cuando terminé, mi nivel de golf creció mucho y decidí irme a la Academia de David Toms en Shreveport, Louisiana, a practicar a tiempo completo”, siendo una de las mejores experiencias que tuvo.

Externó que lo único que hacía era practicar, jugar y entrenar en el gimnasio “duré casi un año, y de ahí empecé a jugar torneos profesionales como amateur, ya que era menos costoso y no sabía si tenía el nivel para competir con ese grupo, tuve excelente resultados”.

QUIERE APORTAR

Como toda mujer quiere aportar un granito de arena al deporte que le ha dado tanto, es por eso que en las tardes Sánchez reúne un grupo de amigos, algunas de la selección nacional del país y les ayuda con clases de golf.

“En las tardes voy al campo de golf Cayacoa, donde estoy empezando a dar clases de golf, principalmente a las damas, ellas me han dado mucho apoyo y se sienten feliz de que puedan coger clases con una mujer, siempre me dicen que se sienten más cómodas”, dijo.

Para poder estar en forma y dar sus clases a plenitud, además de querer volver a los fueros del golf, Sánchez espera recuperarse de una tendinitis, pues a pesar de que fue la campeona nacional en 2017, tuvo que batallar mucho con lesiones.

“Ahora mismo mi meta es estar saludable, el 2017 fue un año muy duro para mí. Las lesiones pudieron más que yo.

Me considero una persona fuerte, pero simplemente no podía casi jugar, pude ganar los Campeonatos Nacionales con buen score y competir en los Campeonatos del Caribe pero todo fue a base de mucha terapia y medicamento”, rememoró.

“Me levanto temprano todas las mañanas, voy al gimnasio y hago terapia religiosamente, nunca falto. Mi único anhelo es volver a competir y dar clases de golf a tiempo completo y para eso necesito estar saludable”, agregó Sánchez, quien en su tiempo libre se lo pasa mayormente con la familia.

Karina Sánchez fue integrante de los equipos campeones (2016-2017) de la Asociación de Golf de la Provincia Santo Domingo, que ganó los últimos dos torneos Interasociaciones que organiza la Fedogolf.

Además de su formación como diseñadora gráfica, también es fotógrafa y tiene un perfecto dominio del idioma inglés. Jugó Tenis, fútbol femenino y jiu jitsu Brasileño.