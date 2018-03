RD con 215 peloteros en campos de entrenamientos de GL

Ignacio Serrano / LasMayores.com

Más de 500 peloteros latinoamericanos forman parte de los entrenamientos primaverales de las Grandes Ligas, sumando entre jugadores protegidos en los rosters y aquellos que recibieron la invitación para ganarse un puesto.

La cifra, que encabezan los representantes de República Dominicana y Venezuela, abarca 10 delegaciones, incluyendo aquella que procede de las Antillas Holandesas, cuya vinculación cultural con la región permite la licencia de colocarlos también en esta lista.



La MLB es cada vez más una industria multinacional y multicolor. A los 215 dominicanos y 146 venezolanos que viajaron a los entrenamientos primaverales se unieron 37 representantes nacidos en Puerto Rico, 33 oriundos de Cuba, 24 de México, 16 de Panamá, 12 de Colombia, 11 de Aruba y Curazao, 4 de Nicaragua y 4 de Brasil.



Esa huella es mucho mayor cuando abarca a quienes tienen raíz latina, pero vieron la luz en Estados Unidos o Canadá, un grupo considerable que cuenta con estrellas consolidadas, como J.D Martínez o Adrián González, y potenciales astros en plena formación, como Vladimir Guerrero Jr. o Luis Guillorme.



La avanzada más pequeña, que incluye desde nicaragüenses hasta brasileros, cuenta son sus propias figuras protagónicas. Peloteros de titularidad indiscutible, como el as colombiano Julio Teherán, de los Bravos de Atlanta, y los campocortos curazoleños Andrelton Simmons, de los Ángeles de Los Ángeles, o Xander Bogaerts, de los Medias Rojas de Boston.



También tiene jugadores de oficio y esfuerzo, como el pitcher nica Erasmo Ramírez, de los Marineros de Seattle, y el receptor brasileño Yan Gomes, de los Indios de Cleveland. Y abundan los prospectos, como Luiz Gohara, número 49 en el escalafón de MLB Pipeline.



Un total de 356 peloteros nacidos en América Latina y el Caribe vieron acción en la gran carpa en 2017. La cifra puede incrementarse en 2018, gracias al aporte de los exportadores principales de siempre y a esos pequeños productores (Panamá, Colombia, Antillas Holandesas, Nicaragua y Brasil), que han enviado a sus mejores exponentes al Spring Training.



PANAMÁ (16)

LIGA AMERICANA (5)

Baltimore (1). Invitados: Rubén Tejada (SS).



Detroit (1). Enrique Burgos (P).



Los Ángeles (1). Jaime Barria (P).



Texas (2). Ariel Jurado (P). Invitado: Paolo Espino (P).



LIGA NACIONAL (10)

Arizona (1). Randall Delgado (P).



Atlanta (1). Johan Camargo (3B).



Chicago (1). Alberto Baldonado (P).



Miami (2). Severino González (P). Invitado: Rodrigo Vigil (C).



Milwaukee (1). Christian Bethancourt (C).



Pittsburgh (1). Dario Agrazal (P).



San Diego (3). Javier Guerra (SS), Allen Córdoba (OF).



San Luis (1). Edmundo Sosa (SS).



COLOMBIA (12)

LIGA AMERICANA (4)

Chicago (1). Tito Polo (OF).



Cleveland (1). Giovanny Urshela (3B).



Kansas City (1). Meibrys Viloria (C).



Los Ángeles (1). Dayán Díaz (P).



LIGA NACIONAL (8)

Atlanta (1). Julio Teherán (P).



Chicago (1). José Quintana (P).



Cincinnati (1). Dilson Herrera (2B).



Filadelfia (1). Jorge Alfaro (C).



Los Ángeles (1). Donovan Solano (2B).



Miami (1). Tayron Guerrero (P).



Milwaukee (1). Invitado: Ernesto Frieri (P).



Pittsburgh (1). Luis Escobar (P).



ANTILLAS HOLANDESAS (11)

LIGA AMERICANA (7)

Baltimore (3). Jonathan Schoop (2B). Invitados: Kirvin Moesquit (3B), Ademar Rifaela (OF).



Boston (1). Xander Bogaerts (SS).



Los Ángeles (1). Andrelton Simmons (SS).



Nueva York (1). Didi Gregorius (SS).



Texas (1). Jurickson Profar (OF).



LIGA NACIONAL (4)

Atlanta (2). Ozzie Albies (2B). Invitado: Ray-Patrick Didder (SS).



Cincinnati (1). Chadwick Tromp (C).



Los Ángeles (1). Shawn Zarraga (C).



BRASIL (4)

LIGA AMERICANA (3)

Chicago (1). Thyago Vieira (P).



Cleveland (1). Yan Gomes (C).



Kansas City (1). Paulo Orlando (OF).



LIGA NACIONAL (1)

Atlanta (1). Luiz Gohara (P).



NICARAGUA (4)

LIGA AMERICANA (4)

Kansas City (1). Cheslor Cuthbert (3B).



Los Ángeles (1). JC Ramírez (P).



Nueva York (1). Jonathan Loaisiga (P).



Seattle (1). Erasmo Ramírez (P).