Beltré y Bartolo serán los únicos con 20 campañas

STEPHEN HAWKINS (AP)

Sorpresa, Arizona.

Adrián Beltré ya hace tiempo que asiste a los entrenamientos de primavera tratando de formar parte del equipo. El cinco veces ganador del guante de oro, con más de 3,000 hits en su carrera es bastante raro.

En su vigésima primera temporada de Grandes Ligas, Beltré es uno de los únicos dos jugadores que han jugado al menos 20 temporadas en Grandes Ligas.

El otro es su nuevo compañero de equipo con los Vigilantes de Texas, el lanzador Bartolo Colón de 44 años.

“Uno, son extremadamente duraderos”, dijo el lanzador de los Padres de San Diego, Clayton Richard. “Y dos, tienen que ser súper talentosos, porque para tener una carrera tan larga, tienes que empezar muy temprano y eso significa que desde una edad temprana eres lo suficientemente talentoso como para jugar con las mejores personas del mundo. Así que combinar esas dos cosas y jugar así de largo es una de las cosas más impresionantes en el deporte profesional”.

De los 19.183 jugadores enumerados por baseballreference.com que aparecen en un juego de Grandes Ligas, solo 156 han jugado al menos 20 temporadas . Eso es aproximadamente una milésima del 1 por ciento de todos los jugadores.

Carlos Beltrán, al igual que Beltré y Colón, jugó su temporada número 20 el año pasado. Pero el jardinero de 40 años se retiró después de ser finalmente parte de un título de la Serie Mundial con los Astros de Houston.

Beltrán fue el decimotercer jugador desde 2010 en terminar su carrera después de jugar ese tiempo, con Beltré y Colón, los únicos que pudieron antes del 2020. Será la menor cantidad de jugadores de 20 años que terminen sus carreras durante una década desde Hank Aaron, miembro del Salón de la Fama. , Brooks Robinson, Willie Mays y Al Kaline estuvieron entre los nueve que hicieron sus apariciones finales en la década de 1970.

“Bueno, 20 años es mucho tiempo. Creo que usted sabe que los niveles de acondicionamiento y las demandas de rendimiento año tras año simplemente pueden cobrar un precio mayor ahora que en el pasado “, dijo el gerente general de los New York Mets, Sandy Alderson. “Cuando hablas de jugadores de posición, estás hablando casi exclusivamente sobre la Liga Americana debido a la habilidad de ser Designado. En lo que respecta a los lanzadores, estos tienen una corta vida profesional de todos modos. Chicos como Bartolo son únicos “.

Nolan Ryan lanzó un récord de 27 temporadas antes de retirarse en 1993, casi un siglo después de que Cap Anson fuera el único que jugase 27 temporadas en Grandes Ligas (1871-97). Tommy John lanzó 26 temporadas desde 1963 hasta 1989, perdiéndose todo 1975 después de ser el primero en tener una reconstrucción del ligamento cubital en su codo, la cirugía que ahora lleva su nombre.

Los lanzadores de caballo de batalla se encontraban entre los 44 jugadores de dos décadas cuyos juegos finales fueron en la década de 1980 o 1990, 22 en cada una de esas décadas. Rickey Henderson, el único jugador de posición de la era moderna en irse en 25 temporadas , fue uno de los 27 jugadores que terminó carreras de al menos 20 temporadas en la década que comenzó en la década de 2000.

“Ni siquiera puedo imaginarme jugando durante 20 años. Siento que he sido muy afortunado en mi carrera de mantenerme relativamente saludable”, dijo Chase Headley, el jugador de cuadro de los Padres de 33 años que entra en su 12™ temporada. “Pero sé que ahora es un desafío prepararme para jugar todos los días, y que alguien lo haga dos veces más que yo, me sorprende. Realmente no entiendo ni comprendo cómo podrías hacerlo “.

Existe la rutina mental y física constante de las temporadas regulares de 162 juegos, después de seis semanas de entrenamiento de primavera y antes de cualquier potencial juego de postemporada.

“No creo que haya falta de deseo por parte de los jugadores”, dijo Trevor Hoffman, un relevista que tuvo 601 salvamentos en su carrera en 18 temporadas y será incluido en el Salón de la Fama este verano. “Creo que en su mayor parte, la mayoría de los muchachos quiere que les quiten esa camiseta”.

Hoffman lanzó su último juego solo dos semanas antes de cumplir 43 años.

Ichiro, campaña 18

Ichiro Suzuki, Novato del Año 2001 de la Liga Americana y MVP que ganó un par de títulos de bateo de la Liga Americana con Seattle, está de regreso con los Marineros en un contrato por un año. Esta será la temporada número 18 de MLB de un jardinero de 44 años después de jugar nueve temporadas en Japón.

“Creo que el objetivo de todos es jugar así, pero la naturaleza de esto es como la mayoría de la gente, empiezas a desvanecerse, o las lesiones o algo así te detienen, o la falta de rendimiento”, dijo Kyle Seager, de 30 años. un tercera base de Seattle de un año entrando en su octava temporada.

Los jugadores también están ganando más dinero ahora. El salario promedio es de más de $ 4 millones por temporada, más del doble de lo que era en 2000.

Ryan, el rey del ponche que también lanzó siete juegos sin hits, se convirtió en el primer jugador con un salario anual de $ 1 millón después de firmar un contrato de cuatro años por $ 4.5 millones con los Astros como agente libre después de la temporada de 1979.

Durante toda su carrera, Ryan ganó apenas más de $ 25 millones. Alrededor de una docena de jugadores hará mucho esta temporada.

BELTRÉ: GANAR UNA SERIE MUNDIAL

Beltré, quien debutó en la MLB a los 19 años con los Dodgers en junio de 1998, cumplirá 39 años en solo 10 días de esta temporada.

Después de que el año pasado se convirtiera en el 31º miembro del club de 3.000 hits , Suzuki fue el 30º, el objetivo principal de Beltre ahora es finalmente ganar una Serie Mundial.

“Es un desafío diferente cada año”, dijo Beltré, cuya única aparición en la Serie Mundial llegó en 2011, su primera temporada en Texas. “Pero es la misma emoción”.

Colón asistió al entrenamiento de primavera en un acuerdo de ligas menores con los Vigilantes, su undécima organización de Grandes Ligas. El gran lanzador que cumplirá 45 años el 24 de mayo dijo que su motivación es que todavía le gusta estar en el juego y siempre ha querido jugar mucho tiempo.

Con 240 victorias en su carrera, Colón también se encuentra a solo tres tímidas de emparejar a Juan Marichal con el máximo de un lanzador dominicano.

“Ya no lanzo fuerte, pero lo que es muy importante como pitcher es lanzar fuerte”, dijo Colón a través de un traductor. “Soy un lanzador de localización. La única cosa que hago diferente a la anterior es poner la pelota donde quiero “.

Como novato con los Medias Blancas en 2009, Richard fue compañero de equipo de Colón durante parte de esa temporada.

“Pensé que estaba terminando”, dijo Richard con una sonrisa. “Pensé que había terminado, y se fue por un par de años y regresó y esencialmente creó otra carrera para sí mismo”.