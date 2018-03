Jardinero cubano realiza triple play sin asistencia

Tony Grullón

En el siglo XX, se produce el primer triple play sin asistencia en el béisbol cubano, el cual lo realiza un jardinero y este hecho correspondió a Baldomero Acosta, patrullero central de los Rojos del Habana, quien inició y finalizó la sensacional jugada contra los Azules del Almendares, en el estadio Almendares Park, el domingo primero de diciembre de 1918.

La prensa deportiva de esa época en Cuba, resaltó en gran magnitud esta extraordinaria jugada por ser la misma más que extraña y el hecho de ser realizada por un jardinero la hace más sobresaliente. La acción fue cristalizada en la parte baja del octavo inning, cuando los Azules tenían las bases llenas y el bateador Oscar Rodríguez, conectó una línea corta al prado central, la cual Acosta en una desesperada corrida logró capturar la pelota que casi caía de hit, empero los corredores nunca pensaron que Acosta le llegaría al batazo, se habían movilizado y con su velocidad desarrollada le dio tiempo a pisar la intermedia para realizar el segundo out a Strike González y siguió detrás del corredor de la inicial que era José María Fernández, quien no pudo regresar a la base para darle alcance y hacerlo out para de esta forma normalizar la triple jugada sin asistencia por un jardinero.

La misma de por si es muy extraña de ser realizada por un jugador del cuadro, pero se vez más gigantesca cuando la misma es realizada por un patrullero, debido en gran parte a la distancia de las almohadillas que estos juegan.

Por ejemplo, La historia del béisbol recoge otro hecho muy parecido a este cristalizado en Cuba, el cual salió en una entrega anterior. Esta es de un jardinero izquierdo que realizó esta jugada, Walter Carlisle, de los Tigres de Vernón perteneciente a la Costa del Pacifico, Triple A. Cuando el miércoles 19 de julio de 1911 dejó paralizado a todos los presentes en el estadio al realizar esa jugada muy parecida a la ocurrida en Cuba.