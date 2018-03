Chicago Cubs

Héctor J. Cruz

Los Cachorros de Chicago de estos tiempos se ven favorecidos por la magia de Theo Epstein, quien ejerce las funciones de presidente y jefe de operaciones de beisbol.El tiene un gerente general calificado llamado Jed Hoyer, pero todos saben “lo que se mueve allí”. Epstein es la figura central, el hombre que mueve los hilos y que con su dirección originó dos coronas para los Medias Rojas de Boston (2004-07), el equipo que tenia 86 años sin ganar. Los dueños de los Cachorros (la familia Ricketts ) se lo llevaron para su ciudad hace 7 años (en 2011). Epstein, de 44 años, se convirtió en el gerente de beisbol más joven en 2002 con los Medias Rojas.

Es decir que en su 6to. año en Chicago , 2016, le dio la corona al equipo que tenia una sequia de 107 años (desde 1908). En 2015, Epstein hizo un movimiento maestro, no precisamente firmando peloteros super estrellas ni super caros. Sacó al manager Joe Maddon de Tampa, un ganador con equipos de poco talento, y el resultado no se hizo esperar: solo pasaron dos temporadas para que obtuvieran el título superando a los Indios de Cleveland en 2016. Epstein hizo un grado en leyes, y no fue pelotero profesional.

Maddon, de 64 años, dirigió interinamente a los Angelinos cuando era coach del equipo en 1996 y 1999. Entró a Tampa en 2006 y allí estuvo hasta 2014. Ganó varias veces la División Este (desafiando a Yanquis,Baltimore,Toronto y Boston), y en 2008 llegó hasta la serie mundial perdiendo de Filadelfia. Pero llegó.El coach de bateo del equipo Chili Davis y en pitcheo tienen a Jim Hickey, ambos conocidos en tales funciones.

OFENSIVA: Los Cachorros son un equipo joven de mucho talento y capacidad de hacer carreras.En 2016 ganaron 103 partidos, el año pasado bajaron a 92-70, pero aún así ganaron la División Central Liga Nacional .(En los entrenamientos ahora tienen 11-5). Sus principales hombres son el inicialista Anthony Rizzo, con 32 jonrones y 109 empujadas el año pasado..Kris Bryant, tercera base, tuvo .295-29-73, y fue ganador del MVP en 2016..La combinación de short y segunda sigue en manos de Addison Russell y el boricua Javier Báez, y el receptor es el venezolano Wilson Contreras (.276-21-74)..En los jardines tienen cuatro hombres: Ian Happ (.253-24-68),Kyle Schwarber (.211-30-59 con 150 ponches), Jason Heyward, con apenas 11 Hrs. y 59 remolques, y Albert Almora Jr. en el jardin central .. En la primavera tienen también a Peter Bourjos y al conocido Ryan Court...También está el utility Ben Zobrist, con 12 jonrones, 50 impulsadas... (Heyward tiene pacto de 8 años por US$184.0 millones , hasta el 2023).

PITCHEO: El club dejó ir a dos lanzadores derechos, John Lackey y Jake Arrieta.En su lugar firmaron al japonés Yu Darvish en pacto de 6 años y US$126 millones, hasta el 2023 (una mala inversión pues este señor ya no es lo que era años atrás).Tienen dos zurdos, Jon Lester (13-8) y José Quintana (11-11), más los derechos Tyler Chatwood (8-15 en Colorado), y Mike Montgomery...El cerrador ahora será Brandon Morrow, quien viene de los Dodgers donde era preparador de mesa y tuvo 6-0 con 2.06 de efectividad.

En el cuerpo de relevistas figuran los dominicanos Pedro Strop y Darío Alvarez.

La nómina de los Cubs para el 2018 ronda los US$180 millones, pero ellos deberán ganar nuevamente 90 juegos y estar en la competencia por la División. Deberán volver a postemporada por 4to. año seguido.En 2017 ellos ganaron en su primera serie, pero luego perdieron ante los Dodgers en la disputa del título de liga.

DE INTERÉS: Es buena la noticia de que pronto iniciarán los trabajos para el nuevo Palco de Prensa del estadIo Quisqueya.Es prudente que empiecen ahora para que luego el tiempo no los arrope.. Lean los detalles en una información de esta edición... Los Padres de San Diego enviaron a las menores a Fernando Tatis Jr., lo cual era de esperarse.En los entrenamientos pegó de 32-9 con 1 Hr, pero está verde aun...Tambien se fue a las menores el venezolano Gleyber Torres, de los Yanquis, para abrir paso al recien llegado Neil Walker...Yo quisiera un trabajito con los Toros del Este pues ese club siempre está bien económicamente. Si no me creen, chequeen la comitiva de casi 10 personas (de operaciones de beisbol y narradores) que anda por Florida chequeando a sus peloteros. Ese es un equipo que apoya a su gente y le da facilidades..Las finanzas están muy bien.... El salario de Aaron Judge para el 2018 será de US$622 mil, y tendrá derecho a arbitraje en 2019..Luis Severino ganará US$604 mil... Eso significa que estos son “tiempos para el equipo”..Luego, esa gente le dará la gran mordida....