De nuevo, las reglas de golf violadas

Hola Fiebruses. A propósito del anuncio de la USGA y la R&A sobre cambios definitivos en las reglas de juego que entrarán en vigencia el 1 de enero de 2019, vuelvo a insistir en el asunto de las reglas, su implementación, conocimiento y aplicación. Pero mas que eso, quiero apelar a la seriedad de los jugadores.

Les cuento. En cada parada del Golf Channel AM Tour RD, antes de cada salida a juego a cada grupo se les lee e informa unas reglas que deben ser observadas y seguidas.

Esta “letanía” (por instrucciones del Golf Channel), debe ser leída en todos los torneos a cada grupo, sin importar si ya se las saben.

Allí se ponen incluso las reglas de excepción, como zonas de drop obligatorias, hoyos especiales, marcajes anormales, zonas en construcción, etc. Naturalmente se cierra diciendo que imperan las reglas de la R&A. Y a esto me quiero referir.

Vengo diciendo hace años que lo primero que debe hacer una persona que abrace el golf como deporte, es leer y conocer sus reglas. Sabemos que son tan complejas que incluso hay un libro de decisiones, y quizás por eso algunos ponen tanta resistencia a aprendérselas. Pero amigos, sin esas reglas este deporte pierde toda su belleza. Todo su reto. Todo su valor. Violentarlas es tan grave como violentar las reglas de nuestra sociedad, pues como sabemos, el golf es un juego de caballeros. Y como caballeros deberíamos jugarlo.

El problema no es solo el que por desconocimiento o dejadez un jugador X no sepa como proceder o como enfrentar una regla o decisión, lo peor es que, encima de eso, pasamos por encima las reglas haciendo toda clase de barbaridades, como el famoso “dásela que fue de lejos”, los terribles gimmies, dropeos mal realizados, el odioso mulligan flotante (*&^%$#@), y otras atrocidades que son el pan nuestro de cada día.

Conozco casos de jugadores que ven a alguien infringir una regla y no lo denuncian porque “el no juega en mi categoría”. O no lo hacen por temor a represalias o a enfrentar al infractor, sin saber que con eso está siendo cómplice de la infracción, pues se supone que todos somos árbitros del resto del field COMPLETO, sin importar categoría o nivel de juego.

Así que por favor, lean las reglas.

Empápense de ese conocimiento vital de nuestro deporte. Predique con el ejemplo, enorgulleciendo y no avergonzando a los que amamos este juego.

Mantengan la bola en el fairway!

