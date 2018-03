Tour Canita y Golf Channel AM Tour RD en competencia

Félix Olivo

@FELIXOLIVO | @FIEBREDEGOLF

Hola Fiebruses. Semana de golf competitivo con dos grandes eventos en la zona este: La Gran Final del Canita Golf Tour celebrada en Corales, y la segunda parada del Golf Channel AM Tour RD que se jugó en La Estancia.

Canita Golf Tour: Con la participación de 40 jugadores (16 profesionales y 24 amateurs) fue cerrada la edición 2017-2018 del primer y único tour profesional de golf del país. Willy Pumarol Jr. fue el campeón del evento por los profesionales, obteniendo así el spot que estaba en juego para participar en el Corales Puntacana Resort and Club Championship (Corales PCR&C ) que se jugará la semana próxima. Tarjetas de 69, 71, 68 y 72 (280 golpes, -8), le dieron a Willito el triunfo, quien no pudo ocultar la emoción de lograr un gran sueño: participar en un evento del PGA Tour. “Esta es una bendición de Dios. Logré obtener el pase a mi primer evento del PGA Tour, y gracias a El lo haré en mi suelo patrio. Agradezco a mis patrocinadores y al CRESO por apoyarme y creer en mi”, dijo Willy, quien recibió el trofeo de manos de Hiram Silfa, Director de Golf del Puntacana Resort and Club, Rafael Villalona, Presidente de FEDOGOLF y ejecutivos de la Federación, del Grupo Puntacana y de la Cerveza Canita. Pumarol ahora ostenta un record difícil de igualar, el haber conseguido en todos los torneos de un solo tour 15 tarjetas bajo par y una even par. En el evento también recibieron sus pases al torneo del PGA Tour Julio Santos e Hiram Silfa, segundo y tercer lugar overall del Tour respectivamente. Por su tercer lugar en el torneo final, George Riley obtiene un cupo al DR open Latinoamérica que va en mayo en Puerto Plata.

Por los amateurs, Rhadamés Peña también estará en el Corales PCR&C, tras obtener el triunfo en el evento final con 297 golpes (71, 74, 75 y 77 = +9). “Este será mi mas grande compromiso como amateur en un evento profesional. Espero representar el país de la mejor manera”, expresó Peña. Al evento asistió un gran público, y tuvo la participación de jugadores de Puerto Rico, Colombia, Estados Unidos y Venezuela.

Golf Channel AM Tour RD

Con un evento a casa llena y una lista de espera de 14 jugadores fue celebrada la segunda edición de la temporada 2018 del GCATRD en el diseño de P. B. Dye, LA Estancia Golf Club. 100 jugadores participaron en el torneo con 8 flights compitiendo, siendo esta la parada con mas jugadores en la historia del Tour en el país. En esta ocasión destacaron por los Seniors Marcos Malespín, ganador del Senior Hogan Flight con 80 golpes, Narciso Morales (Senior Sarazen, 81) y Víctor de la Rosa (Senior Jones Flight, 88). Por los flights regulares el mejor jugador del evento de nuevo lo fue Enrique Rodríguez jugando en el Palmer Flight, quien sorteó el viento y las dificultades del campo logrando un impresionante 72 (even par). En el resto de los flights triunfaron Rafael Díaz (Hogan Flight, 80), Scott Bashaw (Sarazen Flight, 83), Arístides Fernández (Jones Flight, 93), y Davide Crocci (Snead Flight, 90). Cada campeón de su respectivo flight obtuvo su trofeo, el pool acumulado en su flight (US$20.00 por cada jugador dividido proporcionalmente), regalos de los patrocinadores, y los puntos en ruta a la clasificación final. Por segunda ocasión en la temporada en varios de los flights hubo empates por el segundo lugar que se rompieron vía desempates de tarjetas. La próxima parada del Tour es el 14 de abril en el campo Cana Bay del Hard Rock Hotel. Patrocinadores: El GCAMT RD es patrocinado por Lexus, BM Cargo y Listín Diario, y co-patrocinado por Comercial Karros, Taurus, Cerveza Canita, La Aurora Cigars, Dominican Coffe Company, DeportivApp, MadeLuxury, CAZAR DDB, DMC Marketing, Hoteles HODELPA y Medios Fiebre de Golf, con el apoyo de Brugal y sus productos. A nivel internacional, el Tour tiene el patrocinio de Srixon, Avis, Golf Now, Winn Grips y Antigua Apparel.