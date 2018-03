Filis de Filadelfia

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

@hectorj_cruz

Jake Arrieta ha sido uno de los lanzadores premium de Grandes Ligas los últimos 4 años. En 2015 ganó el Cy Young de la Liga Nacional con una brillante campaña para Chicago Cubs con 22-6 y 1.77 de efectividad. En 2018 tuvo 18 victorias para el mismo equipo, y en 2017 bajó a un 14-10 con 3.53.

Arrieta estaba en la agencia libre y según reportes acaba de acordar pacto de 3 años con los Filis, por una suma no especificada. Dicen que no había sido firmado porque estaba pidiendo mucho dinero. ¿Qué viene a significar este pitcher para los Filis? El está joven todavía, 32 años, y apenas ha lanzado 1116 innings, lo que significa que su brazo aún no está cansado. Pero los pitchers suman números de acuerdo al apoyo que reciban de sus equipos, y ese podría ser su caso en Filadelfia. Un club de segunda, que viene de una campaña de solo 66 victorias, (96 derrotas), ocupando el sótano de la División Este. El será una atracción de taquilla, pero no hay garantías de que cambiará el rostro de este conjunto.

Los Filis estrenan nuevo manager, del debutante Gabe Kapler, un antiguo jardinero de 42 años. Kapler jugó 12 años en las mayores (1998-2010) pára Detroit, Texas,Colorado,Boston, Milwaukee y Tampa. Participó en la serie mundial del 2004 por Boston, en la victoria sobre San Luis (falló 2 turnos y más nada). En sus años de jugador tuvo 82 jonrones con 386 empujadas.

Su coach de bateo se llama John MAllee, y tendrá de asistente a un dominicano de nombre Pedro Guerrero, que antes laboraba para los Dodgers.En pitcheo el coach es Rick Kranitz.

OFENSIVA: ¿Quiénes llevarán la ofensiva de los Filis para el 2018? Parte de la responsabilidad estará en manos dominicanas. El inicialista Carlos Santana viene de la agencia libre con un pacto de 3 años por US$60 millones y jugará en la inicial.. Santana deberá mejorar sus números del año pasado en Cleveland, con .259-23-79, aunque aquí tendría menos gente en las bases. .. Maikel Franco, en la tercera base, ganará US$2.9 millones y viene de una temporada de bajo promedio de .230, 24 jonrones y 78 empujadas..El venezolano Odubel Herrera, jardinero central, viene creciendo y tuvo .281-14-56...A partir de ellos hay algunos latinos y mucha gente joven, sin experiencia notable en las mayores:..El receptor es el colombiano Jorge Alfaro, en la segunda base el venezolano Cesar Hernández, en el short J.P. Crawford, y en los otros dos jardines Rhrys Hoskins y Nick Williams (.288-12-53).... Invitados a los entrenamientos están el jardinero Will Middlebrooks y el infielder RD Pedro Florimón.-.

PITCHEO: Jake Arrieta ahora será el estelar de la rotación. ¿Quiénes siguen? Tienen a Aaron Nola, con 12-11 el año pasado, Jerad Eickhoff (4-8 en 24 aperturas), Vince Velasquez con 2-7 en una labor parcial, Nick Pivetta con 8-10 , y así algunos nombres que tienen poco sonido. El cerrador es el dominicano Héctor Neris, con 26 salvados y 3.01, y en la preparación está Luis García...Invitados aparecen los nombres de Fernando Abad, Pedro Beato, Enyel de los Santos y el venezolano Francisco Rodríguez, un super veterano.

HISTORIA: Los Filis son de los equipos originales de la MlB., Han estado presente en 6 series mundiales, gananron en 1980 ante Kansas City y en 2008 vs. Tampa Bay y Joe Maddon. Perdieron vs. Yanquis en 2009 (ahí estuvo Pedro Martínez), perdieron de Toronto en 1993, ante los Yanquis en 1950 y vs. Boston en 1915. ¿Proyecciones para el 2018? Bien difícil, a pesar de las adquisiciones. Estarán luchando por mejorar lo del año pasado, pero no los veo con chance de competir. Si juegan para .500 serán dichosos.

DE INTERÉS: Robinson Canó se mete en el grupo de los lesionados en estos días. Tiene problemas en la corva derecha, una lesión sufrida el pasado domingo.Al amigo Canó que se cuide pues ya tiene 35 años....Al gimnasta Audrys Nin le regalaron una casa en su natal Barahona, y eso está muy bien..Esos muchachos humildes que sobresalen internacionalmente necesitan este tipo de reconocimientos...Los Yanquis suman a Neil Walker, veterano intermedista que puede servir de mucho.Con el ambiente del equipo, este señor le dará mucha personalidad a la segunda base... Brandon Drury estaría en la antesala, y no el joven dominicano Miguel Andújar..Pero, todavía falta algo para el final de los entrenamientos... En Grecia en la liga de futbol el pasado domingo, un señor llamado Ivan Savidis se metió al terreno con pistola en mano para que el árbitro revocara un gol que había anulado. Lo complacieron para evitar muertes, y ayer la liga fue cerrado por tiempo en indefinido...aunque usted no lo crea.