Seis dominicanos participarán en la “Locura de Marzo” de la NCAA

STUART, Florida

Ángel Delgado, de la Universidad de Seton Hall, encabeza al grupo de seis dominicanos que desde este miércoles estarán participando en la “Locura de Marzo” o March Madness del torneo de baloncesto universitario de la NCAA.

Delgado, que promedió 13.3 unidades y 11.6 rebotes en su última temporada con Seton Hall, se medirá a la universidad de North Carolina State este jueves 15 a las 4:30 de la tarde en el Intrust Bank Arena.

El mismo día, Brandone Francis, de Texas Tech, verá acción ante Stephen F. Austin a las 7:27 de la noche en el American Airlines Center. Francis, de 6’5 de estatura, viene de anotar 5,3 puntos y capturar 2,0 rebotes por fecha.

Marques Townes, tirador de 6’4 y que combinó 11,2 tantos, 3,9 tableros y 2,4 asistencias con Loyola Chicago, jugará a las 3:10 de la tarde del jueves 15 frente a Miami (FLA), que cuenta con el también dominicano Rodney Miller Jr. (1.2 ppj).

Dos comienzan este martes

En el llamado First Four, Joel Hernández, de LIU Brooklyn, tratará de ayudar a su equipo a imponerse sobre Bradford a las 6:40 de la tarde en la University of Dayton Arena. De 6’3 de estatura y 180 libras, Hernández viene de completar su mejor año en el baloncesto colegial al registrar 20,9 unidades, 5,9 capturas y 2,6 asistencias.

Junto a Hernández, en LIU Brooklyn también se encuentra el base Raúl Frías (3.1 ppj).

Un total de 68 equipos, divididos en cuatro regiones (Midwest, East, South y West) intentarán superar cada una de las etapas para alcanzar el Final Four, que esta temporada se disputará en el Alamodome de San Antonio, Texas.

Tres más en el NIT de la NCAA

En el torneo de consolación de la NCAA o National Invitation Tournament (NIT), la República Dominicana estará representada por Eddy Polanco, Johncarlos Reyes y Weisner Pérez.

Reyes (2.8 ppj), delantero de poder de 6’10 de estatura, pertenece a Boston College y tendrá como rival a Western Kentucky a las 8:00 de la noche en el E.A. Diddle Arena, mientras que Polanco (8,2 ppj), base de 6’3 de estatura, buscará ayudar a Southeastern Louisiana contra el equipo de Saint Mary’s en el choque pautado para las 10:00 de la noche en el McKeon Pavilion.

De su lado Pérez (2.2 ppj), que juega en la Universidad de Harvard, tendrá actividad el miércoles 14 contra Marquette en el BMO Harris Bradley Center a las 7:00 de la noche.