Jinete Fernández gana cuatro pruebas en el V

Santo Domingo

El ejemplar Isle Of Light (1), con la monta de Yorman Gutiérrez, interrumpió la tarde perfecta del jinete Alexander Fernández al ganar la quinta carrera escenificada este martes en el Hipódromo V Centenario, donde el pool arrojó un dividendo popular de 850 pesos con 68 centavos y sus partes a los que acertaron con seis y RD$ 55.36 con cinco.

Isle Of Light, del establo Will Póker y favorito de la carrera, derrotó por medio cuerpo a One Patriot (5), en un emocionante final en la única competencia que no estuvo pactada a mil 100 metros, la distancia del día, sino a 1,400.

Just A Step (3) llegó tercero a la meta en la prueba estelar, Il Corpo (6) cuarto, mientras que Mi Manchi (4) y Fernández quedaron quinto y último. El jinete aprendiz había triunfado en las primeras cuatro del día.

Otros ganadores

La primera victoria de Fernández se produjo en la apertura de la cartelera sobre el lomo del favorito Zuni Rocket (2). En la segunda, repitió la dosis al conducir a Southern Folly (1), que también cerró como favorito.

En su mejor demostración de la tarde, el joven jinete la dio en el tercer evento, cuando hizo con Manengo (3) un remate espectacular en los últimos diez metros y superó por la nariz a Trouble Maker (5).

En la cuarta, Fernández continuó perfecto al cruzar la meta primero con Vive y Deja Vivir (1), que fue dado como segundo favorito.

Vive y Deja Vivir soportó el paso arrollador que traía La Queen (3) en los últimos 200 metros, pero se le acabó el camino. En la sexta La Caballota (5) y el decano José Reyes impidieron que Fernández concluyera con cinco triunfos al dominar por el pescuezo a Stefany Pol (4).

Las carreras en el V pausarán hasta el próximo sábado, cuando habrá de celebrarse otra atractiva velada con el aval de la Comisión Hípica Nacional, que preside el licenciado Manfred Codik.