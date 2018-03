Polanco vuelve a la acción con Piratas tras golpe en una rodilla

Maureen Mullen / Especial para MLB.com

Fort Myers, Florida

El dominicano Gregory Polanco, jardinero derecho de los Piratas, regresó el domingo a la acción tras haber estado fuera desde el miércoles con un golpe en la rodilla izquierda sufrido durante un deslizamiento en la tercera base.

Polanco se fue de 3-1 y jugó cinco innings a la defensa durante la victoria por 9-3 ante los Mellizos.

"Mucho mejor", dijo Polanco sobre su rodilla. "Sin dolor, gracias a Dios".

Polanco se enfocó durante la temporada muerta en fortalecer la parte inferior de su cuerpo, tras varios problemas físicos en las últimas temporadas.

"Necesitaba fortalecer mi cuerpo y eso fue lo que hice", dijo. "Ese fue mi enfoque. Y me siento bien, me siento fuerte".

Sin embargo, la lesión del miércoles lo preocupó un poco.

"Oh, sí, seguro", expres&oaocute;. "Me dije, 'No, por favor, ¿otra vez? Pero gracias a Dios no fue tan malo, sólo un pequeño golpe. Ahora me siento bien. Gracias a Dios estoy bien y ya puedo jugar".