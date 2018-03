“Choco” regresará con el club Bameso

Santo Domingo

El guard tirador Rafael (Choco) Matos regresará con el Club Bameso al torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional, cuya versión de este año comenzará el 21 de marzo, informó el gerente general de esa franquicia, Nelson Román Pallí.

Matos no juega en el baloncesto dominicano desde el 2012, cuando ayudó a ganar a Bameso su segundo título de campeón, en años seguidos, entonces.

El jugador de 6-1 de estatura se radicó en España. El año pasado practicó en la pretemporada con Bameso, pero inconvenientes de última hora con su trabajo en España no le permitieron ver acción en el torneo.

“Para mí es algo grande volver a jugar en mi país y con mi club de toda la vida”, manifestó Matos, el único jugador con experiencia en la categoría superior que tenía el Bameso, cuando otuvo la franquicia de ese nivel, en el 2009, tras varios años de buenas actuaciones como franquicia presuperior, incluyendo un sub-campeonato ese año.

“Me he mantenido jugando en España (en ligas no profesionales) y he aprendido mucho sobre el juego”, comentó Matos, quien en días pasado impresionó favorablemente en un partido de fogueo frente a Bameso y estando él en el equipo de unos españoles amigos.

“Él tiene más conciencia sobre el juego. Mantiene su velocidad y potencia”, observó el coach Freddy Sánchez. “Definitivamente, será de mucha ayuda para nosotros”.

Matos se unirá al también guard tirador Steven Mercedes y el “swingman” Maikol (Chechelo) Mendoza, quien actúa como guard tirador y ocasional delantero pequeño, para darle a Bameso una buena profundidad en la posición número dos (guard tirador).