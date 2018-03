Jaylen Brown hablará en Universidad Harvard

Chris Forsberg

ESPN.com

El alero de segundo año de los Boston Celtics, Jaylen Brown, quien nunca ha sido tímido sobre compartir sus opiniones sobre asuntos más allá del básquetbol, hablará en la Universidad de Harvard el jueves por la noche como parte de una serie de oradores para su Escuela graduada en Educación.

“Para ser sincero, estoy abrumado. Me he estado preparando mentalmente, así que estoy deseando que llegue”, dijo Brown el miércoles después de anotar 15 puntos en el triunfo 134-106 de Boston sobre los Charlotte Hornets en TD Garden.

“No sé necesariamente qué esperar en términos de lo que será la multitud o las expectativas, pero tengo algunas ideas interesantes y no puedo esperar para compartirlas”.

La invitación al jugador de 21 años surgió de un simple intercambio en las redes sociales después de que los estudiantes y el personal de la universidad viesen los comentarios de Brown sobre temas que incluyen política y raza. Brown, que jugó una temporada en Cal, había expresado anteriormente su deseo de sumergirse en la escena de la educación superior de Boston.

“¿A quién no le intriga eso? Harvard solo le pide a unas pocas personas que vengan a dar una conferencia o que vengan a hablar en Harvard”, dijo Brown. “Creo que la última persona que tuvieron fue como Cornel West o Colin Powell. Así que es un placer poder hablar frente a una multitud así en una prestigiosa universidad como Harvard.

“No puedo esperar para salir y compartir mis ideas”.

Como parte de Askwith Forums de la universidad, Brown tiene previsto participar en una charla individual con Jal Mehta, profesor de la escuela graduada de educación de Harvard (HGSE, por sus siglas en inglés).

El HGSE dijo que la discusión tocará la ruta del básquetbol de Brown. Pero otros temas incluirán el deporte y la educación institucionalizados, la desigualdad por diseño, el papel que desempeñan los deportes en la sociedad y por qué Brown piensa que los atletas pueden y deben estar listos para usar su condición de celebridad y prominencia para hablar y abogar por un cambio.

La noche antes de su visita, Brown no daba ninguna pista sobre lo que podría decir. “Tendrás que estar allí para verlo”, dijo Brown.

Lo que es más claro es cómo el activismo de Brown ha resonado con su entrenador y sus compañeros de equipo más veteranos.

“Desde que conocí a Jaylen el año pasado como novato, lo que más me llamó la atención fue su madurez”, dijo el hombre grande de los Celtics, Al Horford, quien pasó tiempo esta temporada baja entrenando con Brown en Georgia. “Es un tipo que no es un chico promedio de segundo año. Siento que es muy consciente del mundo y no tiene miedo de arriesgarse. Conociéndolo, eso es lo que he visto.

“No tiene miedo de arriesgarse, probar cosas diferentes, ir a diferentes lugares. Y eso es genial para un joven tener esa mente abierta y esa comprensión”.

¿Cómo está Brown dispuesto a correr riesgos?

“Estoy hablando de su vida en general”, dijo Horford. “Sé que él toca el piano, está tratando de aprender otro idioma. Está ahí. Y siento que, incluso en la cancha, él está intentando cosas diferentes y tratando de desafiarse a sí mismo, tiene ganas de mejorar. Él es el tipo que irá y perseguirá a Klay Thompson, pero también chocará con [Serge] Ibaka o con un grande. Ese es el tipo de persona que es él. Creo que así es él en y fuera de la cancha”.