Una saga para revivir millones de recuerdos

Yoel Adames F.

Santo Domingo

(2 de 2)

Si cada recuerdo que recupere del pasado el film ‘Veneno’, en su serie de tres, se computara a valor de un peso local, los productores de la esperada película afirman que su gran esfuerzo también lograría un gran negocio. El cine dominicano con un tema que rebota en lo deportivo e inmortaliza a una de las grandes leyendas locales al llevar a todo el mundo la vida de un hombre simple, Rafael Sánchez, y convertirlo en un ícono del entretenimiento cinematográfico, como “Veneno: El Relámpago de Jack”.

“Esta es una historia del bien contra el mal, basada en la mística de la lucha libre y nadie en el país mejor para encarnar esa magia que atrapó a generaciones de dominicanos en un fanatismo inusitado, que sin dudas nos marcó a todos”.

“Yo, que no fui la excepción, quedé marcado, muy marcado diría yo, con las ocurrencias de Jack Veneno, con las cosas que le hacían y lo que él hacía.

“Creo que todo el que vivió esa época, niños y jóvenes, quisimos ser Jack Veneno o ser como él”.

Ricardo Bardellino se confiesa de la ‘fiebre a 40’ que le causó la lucha libre: ‘¡Destreza, agilidad, coraje, hombres por los airesÖ eso es la lucha libre!’, era parte del anestésico social en la voz del desaparecido narrador Silvio Paulino.

Bardellino cree que la jornada que busca revivir una época ‘bonita’ de un pueblo le ha sido agotadora, pero que no tiene espacio para la queja, ya que está viendo el sueño de su vida convertirse en realidad.

“Luego de muchas llamadas, un día Jack Veneno me dijo que fuera a su casa que me iba a dar la entrevista; me fui huyendo con un lapicerito y una libreta, luego de recibirme varias veces las cosas que me contaban me hacían levantar los pelos, yo ya no sabía qué hacer con esos escrito porque sus gestos, su mirada, sus ademanes en general tenían un idioma que yo no tenía el talento para describirlos, no iba a poder hacer esa descripción por lo que mi idea de hacer un pequeño libro se cayó y se partió en milÖ Fue ahí cuando no sé de dónde me dije a mi mismo: ¡Carajo, esto lo que merece es una película...ni reportaje ni libro, es una película lo que voy a hacer!.

Pérez y Blanchard

Ante su gran perspicacia, Bardellino sale con la cabeza llena de musas desde el hogar del “Campeón de la Bolita del Mundo” y en el último encuentro entre ambos con un contrato para los derechos de una película de la vida del luchador; a lo que agregó los servicios incondicionales de sus amigos Tabaré Blanchard, como director; y el enviado del cielo para emular a la leyenda de la lucha libre dominicana, Manny Pérez, como protagonistas.

“Cuando fui donde Blanchard le dije que sin él no podría hacerlo; sin hablar de dinero me dijo: “cuándo arrancamos”; y cuando fui donde Manny, ¿sabes lo que me dijo?: “coño, como es posibleÖ yo soy actor porque imitaba a Jack Veneno, no te creo, no te lo creo, ¡ese papel es mío!.

“Por eso creo que hemos hecho un gran trabajo, esa energía que todo teníamos alrededor del personaje ha facilitado todo y han surgido maravillaÖ Manny, te puedo decir nació para encarnar a Jack Veneno es increíble cómo se transforma en élÖ Blanchard también se ha vuelto loco, trata de buscar la perfección en todo y luego que la tiene vuelve a perfeccionarla; todos estamos de remate con lo que está pasando y nuestra esperanza es que el público pueda disfrutar también al más alto nivel con lo que hemos hecho”.