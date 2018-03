República Dominicana lidera la presencia latina en el Spring Training

Ignacio Serrano (Mlb.com)

La Florida

Más de 200 jugadores procedentes de República Dominicana llenan por estos días los campos de entrenamiento de las Grandes Ligas.

No hay representación de América Latina más amplia que la exportada por Quisqueya, el país con más peloteros en el beisbol organizado después de Estados Unidos.

Son al menos 215 los compatriotas de los inmortales Juan Marichal y Pedro Martínez que aparecen como integrantes de los rosters de 40 o que están invitados para buscar un lugar en el inicio de la temporada, previsto para el 29 de marzo. Y como todos los años, la delegación caribeña cuenta con verdaderas estrellas y algunos de los mejores prospectos de la actualidad.

Está el gran Albert Pujols, que superó los 200 jonrones en 2017 y busca las 2.000 carreras impulsadas en esta oportunidad, así como Adrián Beltré, otro claro candidato a Cooperstown, ya con 3.000 hits, cerca de los 500 vuelacercas y con la posibilidad de superar las 1.700 empujadas en 2018.

Están los veteranos Nelson Cruz, líder en remolques de la Liga Americana en la pasada campaña, y Robinson Canó y Jean Segura, la magnífica llave de dobleplays de los Marineros de Seattle, emblemas de la ofensiva para los jugadores del cuadro de cualquier nacionalidad.

Están algunos de los jugadores jóvenes más impactantes del presente, como José Ramírez, que encabezó el joven circuito con 56 tubeyes y bateó para .318 en la justa anterior, bujía de los Indios de Cleveland; y Gary Sánchez, el explosivo receptor de los Yanquis de Nueva York, que sacó 33 pelotas de parque y llevó 90 anotaciones a casa; y el dinámico Marcell Ozuna, que viene de una cosecha con .312 de average y .924 de OPS, a pesar de jugar en el espacioso Marlins Park.

Están varios abridores de fuste, como Luis Severino, compañero de batería de Sánchez en el Bronx, y Ervin Santana, bastión de los Mellizos de Minesota. Pero también algunos relevistas de élite, encabezados por Alex Colomé, el más reciente líder de salvados en la Americana.

Y están también tres de los mejores 10 prospectos en el escalafón de MLB Pipeline: el patrullero Eloy Jiménez, de los Medias Blancas de Chicago, su colega Víctor Robles, de los Nacionales de Washington; y el campocorto Fernando Tatis Jr., de los Padres de San Diego (Vladimir Guerrero Jr., nacido en Canadá, aunque también con pasaporte dominicano, es muy joven para haber recibido la convocatoria de los Azulejos de Toronto en esta oportunidad).

La embajada venezolana, la más cercana en América Latina, reunió a 146 jugadores en estos entrenamientos primaverales. Los quisqueyanos superan los 108 solamente en la Liga Nacional, además de contar unos 97 en la Americana.

Los Nats poseen el grupo más notable, con 14 representantes. Los Rays de Tampa Bay y los Rockies de Colorado ocupan el otro extremo, con apenas tres.

LIGA AMERICANA (97)

División Este (36)

Baltimore (12). Pedro Araujo (P), Miguel Castro (P), Jesús Liranzo (P), José Mesa Jr. (P), Yefry Ramírez (P), Gabriel Ynoa (P), Manny Machado, (SS/3B). Invitados: Jayson Aquino (P), Jhan Marinés (P), Joely Rodríguez (P), Audry Pérez (C), Garabez Rosa (2B).

Boston (5). Williams Jerez (P), Rafael Devers (3B), Marco Hernández (IF), Hanley Ramírez (BD). Invitados: Aneury Tavárez (OF).

Nueva York (9). Albert Abreu (P), Domingo Acevedo (P), Dellin Betances (P), Domingo Germán (P), Luis Severino (P), Gary Sánchez (C), Miguel Andújar (3B). Invitados: Raynel Espinal (P), Estevan Florial (OF).

Tampa Bay (4). Diego Castillo (P), Alex Colomé (P), Willy Adames (SS), Carlos Gómez (OF). Invitados: no hay.

Toronto (6). Carlos Ramírez (P), Richard Ureña (SS), Teoscar Hernández (OF). Invitados: Al Albuquerque (P), Rhiner Cruz (P), José Fernández (P).

División Central (42)

Chicago (8). Reynaldo López (P), Juan Minaya (P), Welington Castillo (C), Micker Adolfo (OF), Leury García (OF), Willy García (OF), Eloy Jiménez (OF). Invitados: Michael Ynoa (P).

Cleveland (9). Danny Salazar (P), Francisco Mejía (C), Erik González (IF), José Ramírez (IF), Abraham Almonte (OF), Edwin Encarnación (1B/BD). Invitados. Lisalverto Bonilla (P), Alexi Ogando (P), Michael Martínez (IF).

Detroit (10). Sandy Báez (P), Jairo Labourt (P), Gerson Moreno (P), Gregory Soto (P), Sergio Alcantara (SS), Jeimer Candelario (3B), Dawel Lugo (IF). Invitados. Víctor Alcántara (P), Edwin Espinal (1B), Ronny Rodríguez (IF).

Kansas City (7). Miguel Almonte (P), Kelvin Herrera (P), Wily Peralta (P), Raul Mondesi (IF), Ramón Torres (IF), Jorge Bonifacio (OF). Invitados. Erick Mejia (SS).

Minnesota (8). Félix Jorge (P), Adalberto Mejía (P), Michael Pineda (P), Fernando Rodney (P), Fernando Romero (P), Ervin Santana (P), Jorge Polanco (SS), Miguel Sano (3B). Invitados: Erick Aybar (SS).

División Oeste (19)

Houston (7). Michael Feliz (P), Reymin Guduan (P), Jandel Gustave (P), Francis Martes (P), David Paulino (P). Invitados. Framber Valdez (P), Randy César (3B).

Los Ángeles (4). Félix Peña (P), Jefry Marte (1B), Albert Pujols (BD). Invitados: Rymer Liriano (OF).

Oakland (6). Raúl Alcántara (P), Santiago Casilla (P), Frankie Montas (P), Jorge Mateo (SS), Ramón Laureano (OF). Invitados: Simón Castro (P).

Seattle (6). Juan Nicasio (P), Robinson Canó (2B), Jean Segura (SS), Nelson Cruz (OF/BD). Invitados. Johendi Jiminian (P), Junior Lake (OF).

Texas (6). José Leclerc (P), Adrian Beltre (3B), Ronald Guzmán (1B), Nomar Mazara (OF). Invitados. Bartolo Colón (P), Hanser Alberto (IF).

LIGA NACIONAL (108)

División Este (46) Atlanta (5). Mauricio Cabrera (P), Anyelo Gómez (P), José Ramírez (P), Arodys Vizcaíno (P). Invitados. Danny Santana (OF).

Filadelfia (11). Seranthony Domínguez (P), Luis García (P), Franklyn Kilome (P), Héctor Neris (P), José Taveras (P), Eliézer Álvarez (2B), Maikel Franco (3B), Carlos Santana (1B). Invitados. Pedro Beato, (P), Enyel De Los Santos (P), Pedro Florimón (OF).

Miami (8). Sandy Alcántara (P), Miguel Del Pozo (P), Jarlin García (P), Merandy González (P), José Ureña (P), Starlin Castro (2B), Magneuris Sierra (OF). Invitados. Cristhian Adames (SS).

Nueva York (8). Gerson Bautista (P), Jeurys Familia (P), Marcos Molina (P), Rafael Montero (P), Hansel Robles (P), Amed Rosario (SS), Juan Lagares (OF). Invitados. Adonis Uceta (P).

Washington (14). Jefry Rodriguez (P), Enny Romero (P), Wander Suero (P), Raudy Read (C), Pedro Severino (C), Wilmer Difo (IF), Kelvin Gutiérrez (3B), José Marmolejos (1B), Rafael Bautista (OF), Víctor Robles (OF). Invitados. Jimmy Cordero (P), Roman Mendez (P), Osvaldo Abreu (SS), Moises Sierra (OF).

División Central (32)

Chicago (4). Darío Álvarez (P), Oscar De La Cruz (P), Randy Rosario (P), Pedro Strop (P). Invitados: no hay.

Cincinnati (10). Luis Castillo (P), Ariel Hernandez (P), José López (P), Keury Mella (P), Wandy Peralta (P), Jesús Reyes (P), Arístides Aquino (OF). José Siri (OF). Invitados: Rafael De Paula (P), Rosell Herrera (OF).

Milwaukee (4). Marcos Diplan (P), Freddy Peralta (P), Jonathan Villar (2B), Domingo Santana (OF). Invitados: no hay.

Pittsburgh (9). Michael Feliz (P), Iván Nova (P), Edgar Santana (P), Josh Bell (1B), Starling Marte (OF), Gregory Polanco (OF). Invitados: Yeudy Garcia (P), Richard Rodríguez (P), Pablo Reyes (IF).

San Luis (5). Carlos Martínez (P), Alex Reyes (P), Yairo Muñoz (OF), Marcell Ozuna (OF). Invitados: Francisco Peña (C).

División Oeste (30)

Arizona (6). Domingo Leyba (IF), Ketel Marte (SS), Sócrates Brito (OF). Invitados: Antonio Bastardo (P), Neftali Feliz (P), César Puello (OF).

Colorado (3). Yency Almonte (P), Carlos Estévez (P), Raimel Tapia (OF). Invitados: no hay. Los Angeles (5). Pedro Báez (P), Yimi García (P), Edward Paredes (P), Dennis Santana (P). Invitados: Daniel Corcino (P).

San Diego (8). Miguel Díaz (P), Dinelson Lamet (P), Luis Perdomo (P), Franchy Cordero (OF), Manuel Margot (OF). Invitados: Jonathan Aro (P), Fernando Tatis Jr. (SS), Franmil Reyes (OF).

San Francisco (8). Johnny Cueto (P), Julián Fernández (P), Roberto Gómez (P), Joan Gregorio