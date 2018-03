Curry dice no está preocupado por los porcentajes de acierto

AP

Oakland

Draymond Green quiere que los Warriors de Golden State pongan rumbo a los playoffs de nuevo esta primavera.

Steve Kerr está buscando vías para motivar al campeón defensor de la NBA para asegurarse de que eso ocurre y de que los estelares Warriors vuelvan a jugar un excelente baloncesto en ambos extremos de la cancha.

A su regreso de unas vacaciones familiares en Hawai durante el receso por el Juego de las Estrellas, el técnico cambió a su pívot titular. Funcionó lo suficientemente bien como para elegir a JaVale McGee frente a Zaza Pachulia otra noche más. Stephen Curry terminó con 44 tantos, incluyendo dos canastas sobre chicharras en distintos puntos del encuentro, y los Warriors tuvieron que trabajar para contener a los Clippers de Los Ángeles el jueves y vencer 134-127.

“Somos un equipo para luchar por el campeonato. No vamos a sentarnos y actuar como que somos este equipo golpeado que ha tenido una temporada horrible y estamos buscando un rayo de esperanza”, señaló Green. “Entiendo que no hemos sido tan buenos como la mayoría esperaba. Seguimos siendo un muy buen equipo de baloncesto por lo que no necesitamos ‘pero es un paso en la buena dirección’. Puede que alguien diga eso, pero yo no funciono así”.

Kevin Durant aportó 21 tantos y repartió ocho asistencias, Klay Thompson contribuyó con 19 puntos y Draymond Green tuvo 13 tantos, siete rebotes, seis asistencias y dos robos para Golden State.

“Se requiere un gran esfuerzo. No es fácil ganar un partido de la NBA, no lo es”, señaló Kerr. “Se necesitan 48 (minutos) completos. Nosotros aún no estamos ahí”.

Curry convirtió 14 de 19, incluyendo 8 de 11 desde atrás, en su tercer partido con más de 40 puntos esta temporada. El base terminó con 10 asistencias, seis rebotes y dos robos.

La canasta sobre la bocina dio a Golden State “buenas vibraciones”.

“Obviamente siento que todas las que lanzo tienen oportunidad de entrar”, dijo Curry. “No estoy realmente preocupado por los porcentajes de acierto, solo lanzo y veo qué sucede”.

Los Warriors cumplieron el desafío de Kerr a empezar los partidos mejor en el plano defensivo. Los Clippers reaccionaron para intentar la remontada convirtiendo los últimos minutos en un entretenido encuentro de ida y vuelta.