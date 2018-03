Franchesca Segarelli “Un top 500 pasa hambre en el tenis”

Santo Domingo

Estar dentro de los mejores 500 del mundo es un logro en cualquier deporte, sin embargo, el tenis no lo paga de la misma manera.

En los últimos años, la Federación Internacional de Tenis (ITF) ha intentado hacer más rentable la carrera de los tenistas fuera del top, pero, según explica la dominicana Francesca Segarelli, todavía es mucho lo que falta para reducir esa desigualdad en los torneos más pequeños.

“Un año con todo lo que un tenista necesita viene saliendo en unos 120,000 dólares (más de 5 millones de pesos), y eso es compartiendo un entrenador, o sea, pagando su sueldo con otro jugador al que él entrene”, revela Segarelli, quien esta semana anunció su retorno al tenis profesional tras dos años de ausencia.

Por perder en primerA ronda en un Grand Slam, se obtienen 50 mil dólares, pero en los torneos de menor categoría al perdedor en su debut solo le entregan 147 dólares (menos de 8 mil pesos) sin contar el descuento que hace cada país por concepto de impuestos, que ronda el 15 por ciento.

En síntesis, un año con buenos resultados en los circuitos minoritarios apenas cubre una cuarta parte de la inversión durante ese mismo período.

Y es que los vuelos, hospedaje, raquetas, cambios de cuerdas, entrenador, dieta, etc., son gastos que no cubren los torneos en los que participa un tenista que está dando sus primeros pasos en el tour profesional, y para cubrirlos hay dos opciones: patrocinio o su propio bolsillo.

“Un tenista dentro de los primeros 500 pasa hambre. Hay algunos jugadores que viajan con su máquina de encordar -que pesa muchísimo- solo para ahorrarse lo de las cuerdas, que en un mes puede ser hasta 600 dólares”, explica la tenista de 27 años.

La triple medallista Centroamericana y del Caribe no está exenta de esta situación y para su retorno se ha planteado iniciar una gira en Turquía en abril próximo, en la que busca conseguir los mejores resultados, siempre pensando en disminuir los costos.

“Esa gira me sale en 9 mil dólares (unos 450 mil pesos). Escogí Turquía porque hay tres torneos seguidos, así aprovecho tres semanas en un solo lugar, no hay que tomar otro avión, el hotel es todo incluido y eso me incluye dieta”, revela la ex 424 del mundo a Listín Diario. La realidad del deporte señalado como “para ricos” es que obliga a un atleta a luchar años para tratar de alcanzar el top 100, y desde ahí ver la posibilidad de poder vivir del tenis.

NI HABLAR DE SICOLOGÍA

Al menos un 80 por ciento del éxito en el tenis se debe al aspecto mental. Sin embargo, los tenistas prefieren un entrenador que les ayude con esa parte antes que sumar a la cuenta otros miles de dólares para pagar un profesional de la sicología. “Un psicólogo es carísimo, pero muy necesario porque hay momentos en que el estrés se acumula y explotas. Uno como jugador trata de arreglárselas mentalmente, pero muchas veces no resulta”, señala.

Sugerencia

Francesca Segarelli, quien inició el tenis a los 4 años en Puerto Plata, considera que para que el tenis de República Dominicana alcance otro nivel es necesario tener un mayor profesionalidad en los formadores. “El tenis no se aprende con 20 niños dentro de una cancha con un persona tirándoles pelotas. Con los niños hay que hacer ejercicios físicos específicos de tenis, variarles los entrenamientos porque se aburren, tener a distintos coaches encargados de un aspecto específico cada uno”, concluyó la dominicana.