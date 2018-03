Robinson Canó busca mejorar su ofensiva con miras al 2018

William Aish

San Pedro de Macorís

El estelar jugador dominicano de los Marineros de Seattle, Robinson Canó, tuvo un sin número de problemas para batearle a lanzadores zurdos, por lo que su promedio mermó en un pírrico .208.

Canó, quien bateó .275 y .270 entre 2016 y 2015, va en busca de cambiar el “approach” ante el pitcheo izquierdo.

La línea ofensiva ante lanzadores de esa mano fue de .208/.259/.298, lo que el nativo de San Pedro de Macorís catalogó como difícil su pobre ofensiva ante lanzadores de esa mano.

“Ustedes saben que no es lo mismo halarse un muslo y luego pararse igual en el plato”, dijo Canó, previo a su sesión de práctica que hace cada mañana en un complejo que tiene en las afueras de San Pedro de Macorís, y en la cual participan otros peloteros de Grandes Ligas, como Jean Segura, Marcell Ozuna, y otros.

“Fue algo difícil batear ante zurdos. Tu sabes que cuando uno se hala un muslo las cosas son diferentes, ya que el cuerpo no gira igual”, agregó el siete veces todos estrella. “Pero esa no son excusas, iré preparado y listo para la batalla”.

Asimismo, dijo que se siente al 100 por ciento de sus facultades, por lo que si hoy iniciarán los Campos de Entrenamientos el recio bateador zurdo estaría listo.

“Con esta preparación que hacemos aquí en Dominicana uno se mantiene listo”, dijo Canó, aludiendo sobre las prácticas de bateo que recibe de manera personal del coach Luís Mercedes, quien trabaja junto a él desde que tenía 20 años de edad.

En la temporada pasada, Canó puso números sobresalientes a nivel ofensivo. Bateó para .280, sacó la pelota del parque en 23 oportunidades y produjo 97 vueltas para su equipo.

“No me pongo metas pues eso me pone presión. Solo le pido a Dios salud y para salir al terreno hacer lo que siempre he hecho, trabajar”, aseveró Canó, luego de ser cuestionado si tiene algunas metas para la temporada que se avecina.

Dee Gordon a Seattle da estabilidad

Recientemente el conjunto de los Marineros de Seattle adquirió los servicios de Dee Gordon, agregando estabilidad a la punta del line up del equipo de Seattle .

Gordon, un “ladrón” que ganó tres lideratos bases robadas, fue líder en hits en el 2015 y campeón de bateo en el mismo año, es el primer bate ideal para un equipo, a juicio de Canó.

“Tremenda adquisición. Gordon (Dee) es un primer bate natural”, observó Canó. Es un tipo que te puede correr, embazar. Hace muchas cosas en el juego”.

Canó, quien entrena junto a Jean Segura y con quien se le observa hablando con frecuencia en medio de las practicas, aseveró que le contó a su compañero de equipo que el flaco zurdo los ayudará a ambos en la punta del line up.

“Le dije a Segura (Jean) que él no es un primer bate natural, Gordon sí”, comentó Canó sobre el nativo de San Juan de la Maguana, pese a que este en 501 un turnos bateando como primero compiló promedio de .305, mientras que como segundo al palo puso un pírrico .174. “Jean Segura debe ser el segundo bate del equipo y Gordon primero. Eso es lo que pienso, la ofensiva de nosotros (Seattle) se va a motorizar más”, observó el jugador de 35 años y quien estará en su temporada 14 en Grandes Ligas. Tuvo nueve con los Yankees de Nueva York y va a su quinta con el equipo enclavado en la ciudad de Washington.