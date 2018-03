Zidane: solo quiero que seamos capaces de hacer lo que sabemos

EFE

Madrid

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, puso el foco en toda su comparecencia ante los medios en el partido de Liga ante la Real Sociedad, sin querer profundizar sobre el decisivo duelo de Liga de Campeones frente al PSG, en el que aseguró que Cristiano Ronaldo “quiere demostrar de lo que es capaz”.

“No tengo necesidad de preparar nada, lo único que quiero es que seamos capaces de hacer lo que sabemos durante 90 minutos. Antes del PSG tenemos un partido de Liga importante y ya veremos lo que pasa”, aseguró Zidane intentando centrarse en la Real Sociedad.

“Lo único que queremos es continuar, estar más cerca del liderato sin pensar en el miércoles. Sabemos que llega un gran partido y veremos qué pasa. Tal vez Cristiano esté más motivado ahora mismo, queriendo demostrar de lo que es capaz. No estoy preocupado de lo que se habla, es un jugador excepcional. Puede estar preocupado por no marcar, pero siempre aparece en partidos importantes”, agregó. Después de afirmar el brasileño Neymar que está ansioso por medirse al Real Madrid, Zidane respondió: “Será un partido complicado pero no estamos ansiosos, al revés, son partidos que gusta jugar”.

Y pidió más a todos, incluido Karim Benzema. “Él tiene la misma presión que todos. Estamos en el mismo barco y lo que podemos hacer es aportar más al equipo, Karim el primero, pero dependemos de lo que hagamos en el campo”. No entró el técnico francés sobre el debate anual de cuál debe ser el escenario de la final de la Copa del Rey. “El club tomará su decisión. A mí, me importa el partido de mañana”. Y se centró en la Real Sociedad.

“Es un buen equipo que viene necesitado al Bernabéu. Lo que nosotros queremos es hacer un buen partido de fútbol, sabiendo que vamos a tener un partido difícil ante un rival bueno. Tenemos la cabeza preparada para hacer un buen partido”, dijo.

E intentó abstraerse de la crítica que está recibiendo esta temporada. “No sé si es una falta de respeto, lo que me interesa es trabajar, no puedo controlar lo que se dice. No nos salen las cosas como queremos, no nos han salido algunas veces, pero sabemos lo que somos y cuando hay días difíciles hay que aguantar, salir con el trabajo y pensando positivo, porque sabemos las armas que tenemos para cambiar rápido esto”.