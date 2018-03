Luis Matos es segundo manager gana serie en años consecutivos

David Venn

Antes de cumplir los 40 años, Luis Matos ha inscrito su nombre en los libros de historia de la Serie del Caribe.

En el 2017, llevó a los Criollos de Caguas a la primera corona de un Clásico Caribeño para Puerto Rico en 17 años. Y este año en Jalisco 2018, Matos se convirtió en apenas el segundo manager en la historia del evento en ser campeón dos veces consecutivas, uniéndose a Napoleón Reyes con Tigres de Marianao (Cuba) en 1957-58.

El bicampeonato de Puerto Rico es su primero desde 1992-93, a la vez que los Criollos se han convertido en el primer equipo particular en repetir como moncarca desde que lo hicieron las Águilas Cibaeñas en 1997-98.

“Back to back Puerto Rico, no lo quería mencionar para no ponerle presión a los muchachos, pero ya cuando ganamos el campeonato, yo sí les dije que quería ganar este bicampeonato de la Serie del Caribe, porque es un logro grande para mí, para mi familia y para todo Puerto Rico”, dijo Matos después de que sus pupilos derrotaran por 9-4 a las mismas Águilas de R.D. el jueves para coronarse campeones.

Como lo hicieron hace un año en Culiacán, los Criollos fueron expertos a la hora de remontar desventajas. Lo lograron ante los Caribes de Anzoátegui (Venezuela) el miércoles en la ronda semifinal y el jueves en la gran final contra las Águilas.

“Ese equipo son unos guerreros y eso fue lo importante, que ellos pelearan hasta el final”, comentó Matos, ex ligamayorista de 39 años de edad. “Yo decía que el juego no se acaba hasta el out 27”.

Para Matos y los Criollos, revalidar el título caribeño no fue nada fácil. Tras el paso devastador del Huracán María por Puerto Rico, la liga invernal de la isla realizó a duras penas un torneo de 18 partidos bajo condiciones bien adversas. Saliendo campeón nuevamente en el circuito, los Criollos le han brindado algo de alegría al pueblo boricua.

“Sabemos que llevamos esta victoria para Puerto Rico”, dijo Matos. “Estamos contentos por eso”.