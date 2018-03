Tres jugadores de RD en equipo “Todos Estrellas” de Serie de Caribe

Santo Domingo

Tres jugadores del equipo de República Dominicana (Águilas Cibaeñas), sub-campeón dela Serie del Caribe, fueron seleccionados “Todos Estrellas” de la Serie del Caribe Jalisco 2018 que culminó anoche con la corona conquistada por los Criollos de Caguas.

El jardinero de los Criollos de Caguas (Puerto Rico), Anthony García, fue nombrado el Jugador Más Valioso de la Serie del Caribe 2018.

El fornido bateador terminó el torno con promedio de .458, cuatro dobles, tres jonrones, ocho anotadas y ocho empujadas para ayudar a los Criollos a repetir la corona del Clásico Caribeño.

A continuación, el Equipo Todos Estrellas de la Serie del Caribe Jalisco 2018.

C Willians Astudillo

1B Balbino Fuenmayor (Venezuela)

2B Irving Falú (Puerto Rico)

SS Abiatal Avelino (República Dominicana)

3B David Vidal (Puerto Rico)

OF Junior Lake (República Dominicana)

OF Roel Santos (Cuba)

OF Anthony García (Puerto Rico)

Lanzador abridor Bryan Evans (República Dominicana)

Lanzador relevista José Isidro Márquez (México)

Manager Lino Rivera (República Dominicana)