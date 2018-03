¡Los Playoff están de moda en el golf profesional!

Santo Domingo

Hola Fiebruses. Definitivamente el golf profesional va cambiando y el surgimiento de nuevas figuras ”se la pone difícil” a los viejos talentos. Ya no existe el “soy un come-hombre”, y cualquiera sale de la nada y reta a los mejores. Por eso vemos tantos nombres nuevos dominando en el golf profesional, provocando que la competencia sea tan fuerte como que de los últimos cinco torneos, 4 se han terminado jugando hoyos extras. Veamos algunos:

Sony Open de Hawai: Patton Kizzire le gano a James Hahn jugando seis hoyos de playoff, para convertirse en el primer ganador múltiple de la temporada del PGA TOUR. Kizzire, quien ganó el OHL Classic en México, cerró con una ronda de 68 golpes provocando un empate con Hahn con -17. Ambos le hicieron par y birdie dos veces al 18 (par 5). Luego jugaron el 17, y en el 18 Hahn “poteó” desde unos 8 pies pero su bola no entró, abriendo la puerta a Kizzire quien obtuvo la victoria.

CareerBuilder Challenge: El español Jon Rahm no quería jugar el lunes en el PGA West, y metió un dramático putt de 12 pies para birdie, terminando un “toma y dame” contra el casi desconocido Andrew Landry. Ninguno de los dos fallaron sus tiros a green en los cuatro hoyos de muerte súbita que se necesitaron para decidir el ganador del CareerBuilder Challenge. Rahm fue el primero que hizo un putt para birdie jugando en el green del 18 del Stadium Course. La victoria movió a Rahm al puesto No. 2, tanto de la FedExCup como del Ranking Mundial de Golf. Fue su segunda victoria en el PGA TOUR, y ahora cuenta con dos triunfos y un segundo lugar en sus últimas tres salidas a juego.

Farmers Insurance Open: Jason Day acertó un putt de 18 pulgadas en el sexto hoyo de playoff para vencer a Alex Noren y ganar el Farmers Insurance Open en Torrey Pines jugando lunes en la mañana. Day y Noren tuvieron que jugar el lunes tras jugar cinco hoyos de playoff antes de que fuera imposible seguir debido a la oscuridad.

Ambos jugaron el hoyo 18, un par 5 el lunes temprano en su cuarta visita a este green, terminando Day todo en 13 minutos con su cuarto birdie en ese hoyo. Esta fue su victoria número 11 en el PGA Tour y la primera desde que ganara The PLAYERS Championship en 2016, moviéndose al puesto 9 en el standing de la FedExCup.

Algo raro fue que de su triunfo sólo fueron testigos sus amigos cercanos y familiares, pues el torneo decidió no permitir público durante el playoff.

Waste Management Phoenix Open: El mas reciente fue en el que Gary Woodland venció a Chez Reavie con un par en el primer hoyo de playoff para ganar el torneo mas ruidoso del PGA Tour el fin de semana pasado. Woodland hizo birdie a tres de los últimos cuatro hoyos para postear una ronda de - 7 (64) y terminar con -18 (266). Reavie cerró con 66 para forzar el playoff que acabó cuando Woodland se quedo corto del green (pero poteando), mientras que Reavie se fue a la izquierda, teniendo que hacer un chip que dejó corto y que no pudo capitalizar con su putter. Es el mas corto de los playoff en lo que va de 2018 ante un público de 64,273 fans.

Medallista en el PGA Tour LA: Otro playoff fue en el que el chileno Cristóbal Del Solar hizo birdie en un hoyo de desempate para quedarse con los honores de medallista en el Torneo de Clasificación del PGA TOUR Latinoamérica celebrado en Argentina.

Del Solar venció en el hoyo adicional al estadounidense Colin Monagle, con quien había empatado con -11 (277), sacando la mejor parte del evento.

En el patio, el Canita Golf Tour también cerró en playoff: El país no escapa a esta vorágine, y el domingo hubo que jugar un hoyo extra para determinar el ganador de la parada del Canita Golf Tour que se jugó en La Cana. Willy Pumarol se fue a desempate contra el puertoplateño Julio Santos tras ambos empatar con 212 golpes (-4) saliendo a jugar al 18, siendo Pumarol el ganador tras un gran birdie que dejó a Santos en segundo puesto, agregándole dramatismo al torneo e imprimiéndole un suspenso mayor al cierre del mismo. Solo queda una cita del Canita y va del 1 al 4 de marzo próximo en Corales.

Metro Country Club Hago un aparte para destacar las excelentes condiciones del Metro Country Club. Es increíble como en poquísimo tiempo, literalmente el campo es otro. Buenos fairways, la diferencia de los greens es del cielo a la tierra, y los servicios muy superados.

Felicito a Luis José Asilis, quien decidió hacer una buena inversión contratando la empresa Total Vision Turf comandada por Juan José Solís, un mexicano que abrazó esta isla y que ha colaborado con los principales proyectos de golf del país. Bajo su responsabilidad el campo ha girado en otra dirección y ya se siente y comenta esto entre los golfistas. Otro que tiene una gran cuota es el profesional del campo Hernán Pertile, quien “se puso pa eso’ y con el respaldo de Asilis han logrado algo que hace solo días se veía lejos. “Estamos remozando Metro para devolverle su esplendor sin un incremento importante en el costo del green fee. Así que invitamos al golfista a visitarnos.

Se van a llevar una gran sorpresa”, me dijo Pertile en visita que hice al campo. De mi parte confirmo totalmente que me sorprendió la condición de Metro. Felicidades y que vuelvan los Gary Woodland torneos!