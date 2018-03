Llenas: Me siento honrado con esta gran distinción

Pedro G. Briceño | Enviado Especial

Guadalajara, Jalisco

Como una gran distinción que desde ya ocupa un lugar sagrado en su ilustre carrera como jugador, manager y ejecutivo calificó Winston Llenas el reconocimiento que fue objeto este lunes por los Charros de Jalisco, equipo para el cual participó hace ya medio siglo.

“Me siento más que honrado por este reconocimiento, el cual apreció en toda su dimensión”, expresó Llenas, minutos después de realizar el lance de honor, previo al partido que efectuaron las Águilas Cibaeñas y los Alazanes de Granma, de Cuba.

“Es más que una distinción el poder realizar este pitcheo simbólico”, agregó Llenas, quien estuvo acompañado por Juan Francisco Puello Herrera, presidente de la Confederación de Béisbol del Caribe y Vitelio Mejía, presidente de la Liga Dominicana de Béisbol.

Llenas participó en la Liga Mexicana de Béisbol hace ya 50 años con los Charros de Jalisco, cuando la franquicia pertenecía a dicho circuito y fue parte del equipo campeón de esta ciudad en 1967.

“Tengo grandes y hermosos recuerdos aquí, este fue mi hogar en esos primeros años de mi adolescencia en que uno quería abrirse paso a como dé lugar en el béisbol”, señala el presidente de las Águilas. Agrega que a pesar de tanto tiempo que paso por aquí aún se les recuerda con gran aprecio y cariño”, expuso Llenas, quien cuenta con 74 años y ha estado presente en 20 de las 21 coronas de las Águilas en cualquiera de las facetas del juego.

“Yo estuve en Guadalajara muy jovencito”, recordó el quisqueyano. “Tuve una magnífica temporada, fuimos campeones y he guardado ese recuerdo a través de toda mi vida. Siempre lo he dicho: Me siento como en mi casa”.

Una foto de Llenas figura en el segundo nivel del estadio como recuerdo a sus buenos años en que estuvo aquí.