Maya, Bueno y Valdés, los tres cubanos que lanzan del otro en la Serie del Caribe

Las Águilas Cibaeñas se enfrentaban este lunes al equipo Alazanes de Granma, en la Serie del Caribe, un partido que para los lanzadores Francisley Bueno, Yunesky Maya y Raúl Valdés, constituye tener que dividir sus sentimientos entre el deseo de ganar con el equipo dominicano de y el hecho de tener al otro lado al equipo de su amada Cuba.

Valdés, Bueno y Maya son parte de la rotación abridora de las Águilas, en el evento que se desarrolla en Guadalajara, México y a pesar que en la programación de los turnos para subir al montículo por los dominicanos, a ninguno de los tres les tocó estar en acción ante los Azalanes, ver la Bandera Cubana al otro lado del terreno suele despertar ese sensación de amor y tristeza.

“Esa es la parte más difícil. Hablé con la directiva del equipo, con el señor Manny Acta y el entrenador Lino Rivera, ellos fueron flexible en ese caso y trataron de ubicarme en un turno que no tuviera que enfrentar al equipo cubano en esta primera ronda”, dijo Maya, quien puntualizó que “si en la final nos toca contra ellos y nos toca salir a defender nuestra camiseta, lo vamos a hacer”.

La solicitud de Maya, quien lanzó durante seis temporadas en la Serie Nacional Cubana, en la que logró record de 48-29 y una efectividad de 2.51, de no subir al montículo ante los Alazanes, fue confirmada por el dirigente de las Águilas, el puertorriqueño, Lino Rivera.

“Él (Maya) pidió no lanzar ante Cuba, pero no los demás. Los turnos se acodaron a los días de descanso de cada lanzador”.

No es la primera ocasión que Maya expresa su deseo de no enfrentar a un equipo cubano en la Serie del Caribe, ya que antes del inicio de la edición del año 2014, cuando aún se disputaba el torneo de la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom), dijo que de participar en el evento “lo primero que haría sería saludarlos. Pero no jugaría en contra de ellos.”

La rotación anunciada por Rivera para los primeros cuatro compromisos del Clásico Caribeño, tenía a Valdés ante los Caribes de Anzoátegui (Venezuela), a Bueno ante los Criollos de Caguas (Puerto Rico), a Bryan Evans ante los Alazanes de Granma (Cuba) y a Maya contra los Tomateros de Culiacán (México). Ya sea que lo hayan pedido o no, a ninguno le tocó enfrenarse al equipo de la tierra de José Martí.

A pesar de no ser parte del roster del equipo Cubano, estos tres lanzadores se sienten agradecidos de tener la oportunidad de estar juntos, en el cuerpo de lanzadores del equipo de la República Dominicana.

“Ante todo le doy gracias a Dios, me siento muy bien y contento de estar con mis compañeros, compatriotas cubanos. Nunca había disfrutado de este momento, de tener una rotación en la que está Raúl (Valdés), Yunesky (Maya) y yó”, dijo Francisley Bueno al respecto.

La relación de amistad entre los tres es evidente, ya que el hecho de ser cubanos en otras tierras, como regularmente les ha tocado lanzar, los une, pero Maya reveló a Metro, con quien tiene una relación más cercana entre Valdés y Bueno.

“Me llevo bien con los dos. Con Raúl, somos los dos cubanos y hemos estado muchos años juntos en la liga, pero con Francisley, siempre hemos estado juntos en los equipos, ambos vivimos en Miami, entrenamos juntos y nos preparamos juntos”, expresó Maya.

Por el momento Valdés y Bueno ya subieron a la lomita y Maya lo hará este martes ante México, por lo que solo con el avance del equipo dominicano a la semifinal del torneo, donde los Alazanes ya aseguraron un lugar, se sabrá si uno de estos tres viajeros del béisbol, tendrán que poner sus sentimientos a un lado y salir a derrotar al equipo de su amada Cuba.