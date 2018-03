RD será sede de Serie del Caribe en el 2022

Guadalajara, México

Prensa CBPC

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) dio a conocer las ciudades sedes a montar el próximo ciclo de la Serie del Caribe correspondiente al periodo 2019 al 2021.

El organismo que dirige el dominicano Juan Puello anunció que las próximas sedes para la Serie del Caribe serán Venezuela (Barquisimeto, 2019), Puerto Rico (San Juan, 2020), México (Mazatlán, 2021) y República Dominicana (Santo Domingo, 2022).

Después de la edición del 2016 en Santo Domingo, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) se reunió para buscar alternativas que inyectaran energía al campeonato. La decisión fue dar la oportunidad a México de montar dos veces el campeonato para darle más tiempo de prepararse a los otros miembros.

"México ofrece varias plazas, diferente a República Dominicana y Puerto Rico, que básicamente usan las capitales de Santo Domingo y San Juan. Se hizo una rotación pensando en las ciudades mexicanas que pueden montar el torneo y para darle más tiempo a los países más pequeños de prepararse para sus turnos", dijo Omar Canizales, presidente de la LMP.

Con la alteración de la rotación tradicional y la jugada salvadora que tuvo que hacer Guadalajara, Jalisco, este año (cuando la serie correspondía a Barquisimeto, Venezuela), la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) será anfitriona tres veces en cinco años.

"Lo que se hizo fue con la esperanza de reimpulsar la Serie del Caribe. No se negoció nada. Simplemente se confeccionó un nuevo orden", dijo Omar Canizales, presidente de la Liga del Pacifico Mexicana.

Cuba, que participa en el torneo como invitado especial, no podrá tener la competencia en casa hasta que no complete su reingreso como miembro de pleno derecho de la Confederación del Caribe. Ya que no se concreta debido al bloqueo de Washington hacia La Habana, política que impide, entre muchas otras cuestiones, que organizaciones norteamericanas como Grandes Ligas tengan contacto legal con las autoridades deportivas de la isla.

Por su parte, el presidente de la Federación Cubana de Béisbol, Higinio Vélez, reveló que La Habana está interesada en acoger la llamada Serie Mundial Latinoamérica después de 2020.