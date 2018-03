Juanchy Sánchez se queja del personal del Licey

William Aish

Santo Domingo

Juanchy Sánchez, comercializador y alto ejecutivo de las Águilas Cibaeñas, explotó luego de que según él el personal técnico de los Tigres del Licey le apagara la pantalla del Estadio Quisqueya Juan Marichal y tumbaron la transmisión en medio de la ceremonia de premiación, luego de que los de Santiago se coronaron campeones de la temporada 2017-2018 el miercoles.

Asimismo, dijo que se querellará en las instancias de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional, ya que ni los fanáticos amarillos que estaban en el estadio ni los que miraban el juego por televisión pudieron terminar de ver la premiación. “Pasaron muchos cosas aquí (en el Quisqueya). Apagaron la pantalla, cortaron la transmisión, acto que no puede ser posible en el 2018”, declaró Juanchy. “Estoy muy molesto por esa acción del Licey. No es posible que el fanático reciba ese mal trato. No es posible que el país no pueda ver la ceremonia final. Hasta los que estuvieron en el estadio no lo vieron porque apagaron la pantalla”, agregó Juanchy.

Dijo que se va a quejar ante la Lidom porque según él “es una falta de respeto a las Águilas Cibaeñas y a la fanaticada del país. Es un daño terrible lo que hace el Licey con esa acción al torneo”.

Añadió que ganarle al Licey en su casa lo llena de emoción, al tiempo que dedicó el triunfo amarillo en la serie final a los fanáticos de las Águilas, porque se mantuvieron apoyando al club, pese a que duraron una década sin levantar el cetro de campeón. “Tiene un sabor especial ganarle al Licey en su casa y de una manera deshonrosa”, observó Juanchy.

Amén de lo denunciado por Juanchy, el ejecutivo amarillo catalogó como una temporada exitosa y muy bonita la que terminó el miércoles en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, donde las Águilas ganaron la final 4-3 ante el conjunto de los Tigres del Licey.