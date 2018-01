¿Sufrió Bob Gibson un infarto durante su brillante temporada de 1968?

Daniel Kramer /MLB.com

El Salón de la Fama Bob Gibson, ex lanzador de los Cardenales, reveló hace poco que en 1968, una de sus mejores temporadas de Grandes Ligas, lidió con severos problemas estomacales. ¿Habrán esos problemas resultado en un ataque cardíaco que no fue diagnosticado?

Según una conversación reciente entre Gibson y el St. Louis Post-Dispatch, Gibson dijo que 20 años después de aquella campaña, en la que fue nombrado Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, un electrocardiograma les dio a sus médicos motivos para pensar que el serpentinero había sufrido un ataque al corazón en algún momento.

Tratando de determinar cuándo pudo haber experimentado semejante susto, Gibson recordó una noche en Houston en 1968 en la que tenía dolores estomacales tan fuertes que no podía levantarse de la cama.

"Me puse a pensar en eso", le dijo Gibson, de 82 años, al Post-Disptach. "Me pregunto si eso fue. El dolor era tan fuerte que estaba de rodillas. Cuando eres joven dices, 'Simplemente me tomo una aspirina'. Pero ésa es la única vez que recuerdo haber sentido un dolor tan fuerte que pudo haber sido un ataque al corazón. Empezaba en las costillas y llegaba hasta a la espalda".

Gibson agregó que de haberles contado a los médicos del equipo lo que le había pasado, probablemente le hubiesen impedido volver a lanzar.

"Es bueno que no fui a investigar", dijo Gibson, quien atribuyó sus molestias estomacales a los muchos juegos reñidos y largos que lanzó esta temporada.

En 1968, Gibson tuvo marca de 22-9, incluyendo 13 blanqueadas. Terminó con efectividad de 1.12 y 268 ponches.