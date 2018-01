“Mercado negro azota la pelota”

William Aish

Santo Domingo

Uno de los más viejos problemas del béisbol profesional dominicano es el mercado negro de boletas. Ellos acaparan tickets para los juegos buenos y los revenden al público con frecuencia al triple del precio original.

En ocasiones se ha pensado que detrás de este negocio hay un pez gordo, un “inversionista” de marca mayor que auspicia grandes compras en las fechas especiales.

Los revendedores de boletas del “Mercado Negro” no se califican de tan villanos como los ven algunos fanáticos que asisten principalmente a los partidos del estadio Quisqueya Juan Marichal en el torneo de Béisbol Profesional Dominicano.

Un grupo de 150 hombres organizados en la “Asociación de Revendedores de Boletas (Asorembol)”, dicenque invierten más de un millón de pesos para los llamados juegos premium, como son los de Licey y Águilas y Licey-Escogido.

(Esta noche juegan Licey y Águilas. Listín hizo un sondeo ayer tarde con fines de precisar los precios del mercado negro para este jueves: los palcos de 800 pesos estaban a 2,700, los palcos corporativos de 1000 a 3,500, las boletas de palcos AA de 550 a 1,000).

Ellos creen que “son un soporte” al llamado pasatiempo nacional. Cada miembro invierte dependiendo las boletas que consiga para revender. Algunos revendedores informaron a este matutino que invierten cuantiosa cantidad de dinero, con un mínimo de 25 mil pesos por un juego.

Para un partido reciente entre Licey y Escogido, más de una docena de revendedores pedían un máximo de 2,000 pesos por una boleta de palco A, con asiento situado detrás de los dugouts, ofrecían boletos a 150 pesos para el bleacher. Pese a que según algunos de los revendedores, todo depende la hora y si quedan boletas entre sus miembros. Es decir que a menor boletas entre ellos estás tienen una mayor demanda y su valor se incrementa.

Las boletas de palco A en la ventanilla del Estadio Quisqueya y tiendas autorizadas tienen un costo de 800 pesos para Licey y el precio de un ticket de bleacher es de 100 pesos. Mientras que el palco AA tenía un costo de mil pesos, 500 pesos más que el precio normal, que es de 500 pesos.

Las preferencias, los miembros del Asorembol la tenían la noche del pasado lunes a 600 pesos, 300 más que lo normal. Mientras que las de ampliación costaban 300 pesos, 200 pesos más que cuando el fanático la compra en la ventanilla.

En ese partido de Licey y Escogido en las ventanillas del estadio solamente quedaban del área de bleacher.

Mientras que para el partido del domingo entre Licey y Águilas las boletas oscilaban entre 2,500 los palcos A, los AA costaban entre 1,500 pesos, mientras que las preferencias andaban entre los 1,200 pesos. Los Bleachers y Ampliación oscilaban entre los 600 pesos, aun cuando el costo normal era de 100 pesos.

Pero el clima les jugó sucio y esas boletas casi no se vendieron, porque desde bien temprano del domingo cayó mucha agua , que a la postre dio por suspendido el partido.

Lidom dice mercado opera ilegal

Para la temporada del 2018-2019 la Lidom plantea que las boletas se vendan también por internet, tal cual lo comenzó a hacer el equipo de los Leones del Escogido en la presente estación. Esa es la meta del nuevo presidente de la liga, Vitelio Mejía.

“No estamos de espalda al Mercado Negro, que de hecho opera de manera ilegal”, dijo Vitelio. “Ya estamos haciendo los amarres para que los equipos vendan todas sus boletas por internet, como lo están haciendo los Leones del Escogido desde la presente temporada”.

Agregó que si “tu puedes desde la comodidad de la oficina comprar un vuelo a cualquier país del mundo, entonces porque no puedes comprar dos boletas de la misma manera. A la medida que los equipos den esa facilidad a los fanáticos, el tema de las reventas del Mercado Negro puede ir mermando”.

Vitelio aseguró que el tema de las reventas de las boletas es una solución compleja, por lo que desde su llegada a la presidencia de la Lidom están trabajando para que merme ese tipo de acción. Dijo que eso tiene implicaciones sociales.

“Nosotros somos un aporte para el torneo. Si compro 25 mil pesos en boletas y no se me venden yo perdí el dinero y nadie me lo devuelve”, dice un miembro de Asorembol, que pide reserva de su nombre.

“Gracias a Dios tengo mi capital para las boletas. Yo me gano hasta 10 mil pesos en un día, pero me fajo desde las 11 de la mañana y hasta pasadas las nueve de la noche.

Pero, hay días malos donde perdemos, o la ganancia es mínima”.

Otro que también quiso dar su versión, pero manteniendo su nombre en el anonimato, aseguró que algunos de ellos hacen un esfuerzo abonándose en la vuelta regular, invirtiendo una cuantiosa cantidad de dinero.

“El abono lo compramos, pero si no pasa el equipo con el cual te abonaste, pierdes un dinero. O sea esto es a la suerte”, observó, haciendo hincapié en que el abono de la serie regular te da el chance de abonarte para el round robin, sin ningún tipo de inconvenientes.

Cómo consiguen las boletas

Mucha gente se pregunta cómo el famoso “Mercado Negro” consigue las boletas para los partidos. El presidente de la Asorembol, Rafael Valenzuela (Tony), con 27 años vendiendo boletas en las afueras del Quisqueya, dice que nadie de su asociación recibe más de seis boletas.

“A nosotros al igual que el público general nos venden seis boletas. Entonces nosotros hacemos otro tipo de esfuerzo como por ejemplo, llevamos amigos a los cuales le damos algo de dinero. Involucramos a la esposa, al hijo, a cualquier familiar”, aseguró.

A los revendedores también se les hace difícil comprar en las ventanillas del Quisqueya, porque algunos de los vendedores oficiales de los equipos los conocen, por lo que ellos optan por abonarse y así no tomar el riesgo de las filas.

Están organizados

Cada domingo Tony pasa por donde los miembros de Asorembol, a los cuales les cobra 200 pesos, dinero que es usado entre sus miembros para cualquier necesidad, inclusive compra de medicamentos y/o un monto de cinco mil pesos por si un familiar de un miembro muere.

“No tenemos casa, pero ya estamos en eso. Nos reunimos en la explanada del Coliseo Carlos Cruz. El dinero recolectado cada semana se invierte en un fondo para cuando uno de los miembros se enferma.

También se usa para cuando muere un familiar de un miembro, se le entrega al socio 5000 pesos”, Aseveró.

La Asorembol cuenta con una directiva de 10 miembros, la cual certifica cada caso antes de entregar el dinero al miembro afectado.

Tienen clientes fijos

A medida que los revendedores eran cuestionados por este redactor, unos en el anonimato, otros al ver la insistencia se percataron que era parte de un sondeo, varios clientes llamaban para que les guarden sus boletas.

“Ya nosotros tenemos gente que solo nos llama y aquí les guardamos sus boletas.

Clientes fijos que nos conocen desde más de dos décadas”, precisó el presidente de Asorembol, asociación creada en el 2015, con el objetivo de que fanáticos se sientan seguros a la hora de adquirir las boletas a los revendedores.

Cada miembro de dicho organismo porta un T-Shirt con un número y un carnet. “Lo que queremos es que la gente confíe en nosotros. De hecho, si algún fanático es engañado por un miembro puede venir donde mí y le triplicamos las boletas”.

Listín Diario pudo observar cuando a varios revendedores les hicieron llamados de atención por no tener el poloché puesto.

Cualquier persona que desea ser admitida en la Asorembol debe pagar la suma de 10 mil pesos.

La directiva de Asorembol no permite revendedores que no pertenezcan a la asociación.

(+)

ASUNTO DE OFERTA Y DEMANDA

“Nosotros hemos arrestado a personas que revenden boletas. Lo hemos sacado de las inmediaciones del estadio. De hecho, estaban arropando todo el estadio, hasta a mi cuando no me conocían me ofrecían boletas.

Sin embargo, eso ha cambiado y por lo menos ellos respetan la explanada del estadio”, agregó.

Cuestionado al respecto sobre que los miembros de Asorembol aportan al negocio, Vitelio fue enfático al decir: “Ellos viven del negocio”.

José Alberto Ortiz, director de asuntos legales de la Lidom, corrobora con lo expresado por Vitelio, al señalar que es un acto ilegal el de los revendedores de boletas.

Ortiz, un experimentado abogado que también por años fue cronista deportivo, aseguró que los equipos que pertenecen a la Lidom han hecho todo el esfuerzo para cumplir la ley de protección al consumidor, para que los fanáticos que siguen el pasatiempo nacional paguen el precio justo del valor de la taquilla.

“Los equipos han hecho todo su esfuerzo para garantizarle al público el acceso a los partidos a precios razonables. La creación de puntos externos de venta de taquillas tiene como propósito procurar que más y más público acceda a los juegos al precio de oferta real y legal”, expresó Ortiz. “La única responsabilidad de los equipos bajo el régimen legal de protección al consumidor es darle acceso al público a las boletas al precio fijado y esto se ha cumplido”.