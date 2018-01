El otro problema: los “fanáticos “ periodistas

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

Un amigo periodista, con reserva de nombre, me señala que un gran factor presente en la crónica deportiva del país afecta también el periodismo en general. Por ejemplo en lo político, lo social, lo farandulero o entretenimiento: en los últimos 20 años aquí todo el que “nada sabe hacer” se ha metido a periodista, ha tomado el micrófono de radio o televisión y ahora también tienen páginas web o blogs, mediante los cuales hacen un periodismo incorrecto porque no son periodistas.

En el deporte eso fluye por cada poro de la piel. Decenas de fanáticos del deporte se han enganchado a periodistas, gente sin preración académica, sin tener estudios de periodismo, y abundan los analfabetos, con una increíble falta de ortografía. También están los que no saben hablar o hablamalos.

Eso se escucha en programas de radio y tv cada día. Porque son personas que, amén de no haber estudiado, tampoco tienen vocación para esta profesión u oficio. Desinforman, distorsionan, hombres y mujeres, y hacen mucho daño.

¿Culpables? Los propios periodistas que los contratan o les permiten ejercer el periodismo. Están inclusive en medios famosos de la radio y la TV pues los patronos no tienen miramientos en darles espacio. También los dueños de los medios, que solo buscan resultados económicos.

Este es un problema que se hace viejo y cada vez peor.

Y una nota final: si usted es un entrometido en esta profesión acepta trabajar bajo cualquier tipo de condiciones. Así de simple.

UNO MÁS: Acerca del tema que publicamos ayer con reacciones de los periodistas locales del famoso Artículo Mordaza 57, reproduzco a continuación lo que opina el colega Ricky Noboa, comisionado de beibol y narrador de los Gigantes del Cibao:

“Entendemos que las críticas son impotantes para el desarrollo y transparencia de las actividades deportivas.En el caso del beisbol, debe haber total libertad de expresarlas, teniendo en cuenta que se hagan dentro de los parámetros éticos y legales que rigen la actividad profesional. En el beisbol todos tenemos que aportar una cuota de ecuanimidad, para asi sobreguardar la imagen que representa y así ganar fanáticos del futuro que tendrán la responsabilidad de continuarla y sobreguardarla como una institución que se supera cada día en su crecimiento “.

MIDEREC Y COD: Esta semana he visitado las oficinas del Ministerio de Deportes y del Comité Olímpico Dominicano. Cuando uno va a Miderec se encuentra con un ambiente fino, decoración y muebles modernos, todo limpio, y hasta un ascensor para subir hasta el 3er. piso. El actual Ministro Danilo Díaz, en el cargo desde agosto 2016, ha cuidado muy bien lo que heredó de la aminsitración de Felipe Payano, que promovió su construcción y le hizo un hermoso regalo a la administración deportiva estatal. A Danilo le faltaría construír un parqueo con asfalto pues el que tiene ahora mismo disponible se convierte en un lodazal cuando llueve.. También, incrementar el mantenimiento en las instalaciones del Centro Olímpico pues hay muchas cosas feas y en mal estado.

En el COD de Luisin Mejía, nunca me ha gustado el interior de su edificio de un piso. No tiene decoración moderna ni muebles de la ´epoca, y deberían gastarse unos chelitos en ese renglón.También, la parte frontal, en la calle Pedro Henríquez Ureña, deben colocar un letrero decente que identifique al organismo porque no hay forma de encontrarlo a menos que usted llegue al frente. Las paredes frontales están en deterioro, les falta pintura y mantenimiento, y que le pasen máquina a la grama. El COD recibe mucha gente de fuera, y debería estar bonito, no en sus condiciones actuales.. Yo me animo a donarle un par de galones de pintura, para que empiecen.

DE INTERÉS: Licey y Aguilas esta noche en el Quisqueya a las 7.30, que corresponde al juego Numero 10 (en su boleta) suspendido el pasado domingo 7. Azules y Amarillos han jugado solo dos partidos, y las Aguilas se llevaron el triunfo antenoche 6 por 1..Zoilo Almonte pegó jonrón, su primero desde el 29 de noviembre, un período de 40 días (según mi enllave Tony Piña).. Estos dos equipos también tienen actividad este domingo 14 en la capital, el lunes en Santiago y el día 18 en Santo Domingo, es decir 4 partidos más.... El Escogido finalmente pierde a Erick González, que no continuará por lesionarse la pantorilla derecha...Starling Castro quiere que los Marlins lo cambien pues no le gusta el equipo. Y eso, que ganará 11 millones en 2018 y 12 millones en 2019..Un chico muy ameno el gallero de Montecristi....Tony Peña Jr. se incorpora al rol de manager, y lo hará en la liga de novatos de Kansas City...