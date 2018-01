Águilas superan al Licey y empatan en segundo lugar

Juan Saint Hilaire

Santiago

Las Águilas Cibaeñas salieron triunfantes 6-1 sobre los Tigres del Licey en un partido de la serie semifinal del Torneo de Béisbol Profesional Dominicano celebrado anoche en el Estadio Cibao.

Para los aguiluchos fue la segunda victoria en noches consecutivas en la casa y pusieron su marca general en 5-5 empatadas con Leones en el segundo puesto de los playoffs y a la vez se colocaron a dos juegos del primero en poder de Tigres (7-3) que cayeron por tercera vez seguida.

El partido, que inició con más de una hora de retraso debido a un fuerte aguacero y finalizó pasada la una de la madrugada del miércoles, se jugó ante la presencia de más de 14 mil fanáticos que se mantuvieron en vilo hasta el final del encuentro debido a la importancia clasificatoria

Zoilo Almonte bateó de 3-2, incluyendo un cuadrangular, remolcó tres y anotó igual cantidad, para encabezar una ofensiva de 11 hits de los aguiluchos. que también contaron con Danny Santana y Edwin Espinal bateando de 4-2.

Los felinos llenaron las bases dos veces con un solo out en las entradas 1 y 4 pero no conectaron el hit a la hora buena, más adelante, en el séptimo volvieron a congestionar las almohadillas con dos out y tampoco produjeron, al final dejaron 13 hombres esperando remolque.

PITCHEO

Por las Águilas inició Francisley Bueno, quien pudo sortear diferentes situaciones para tirar ceros en las primeras tres entradas y completó faena de cuatro hits, cuatro boletos y ponchó a tres. Al abrir el cuarto Bueno necesitó la ayuda del relevista relevo al dejar dos hombres en circulación sin out, pero Jhan Maríñez se encargo de maniatar los bates azules sofocando la amenaza en ese momento, acreditándose el triunfo (1-0).

Por Licey abrió Lisalverto Bonilla (0-1)que cargó con el revés al trabajar cinco episodios de dos carreras (una inmerecida), seis hits, un boleto y tres abanicados.

LAS CARRERAS

Segundo de Águilas: Almonte negocia boleto, Espinal es ponchada, C amargo da sencillo al centro y Almonte avanza a la intermedia y hasta la antesala con elevado al bosque central de Ronny Rodríguez, acto seguido Bethancourt da sencillo al receptor remolcando a Almonte. 1-0 Águilas.

Cuarto de Águilas: Almonte abre con sencillo al prado izquierdo y llega a tercera base por sencillo de Espinal, en el siguiente turno Camargo da rodado al lanzador que tira a segunda tratando de iniciar una doble matanza pero el torpedero Aybar comete error al recibir la pelota lo que permite que anote Almonte. 2-0 Águilas.

Quinto de Tigres: Michael Dimock es el lanzador; luego de uno fuera Sebastian Valle pega doblete a la pared del bosque central, acto seguido avanza a la antesala por sencillo al centro de Solano y anota mediante sencillo al bosque derecho conectado por Jeimer Candelario. 2-1 Águilas.

Séptimo de Águilas: Kevin Munson es el lanzador; Jonathan Villar abre con doblete al prado izquierdo y anota por doble de Juan Carlos Pérez; Junior Lake es golpeado y Leyson Séptimo entra a lanzar para ser recibido con cuadrangular de Almonte. Final 6-1 Águilas.

Esta noche las Águilas se enfrentan a Leones en SantoDomingo y los Tigres visitan a los Gigantes del Cibao.