El handicap index y el E.S.C.

Santo Domingo

Hola Fiebruses. En esta edición mi gran amigo Dennis Batista me hace llegar una colaboración que entiendo tiene un gran valor, pues de manera normal vemos mucha gente que malinterpreta el significado del hándicap y su correcta aplicación. Agradezco a Dennis y me tomo la libertad de ponerlo en este espacio de manera integra: Hola Felix. Te envío esta colaboración porque entiendo que muchos golfistas no aplican bien el hándicap ni entienden cómo se genera y sustenta. Es bueno iniciar de año invirtiendo en la educación de la creciente comunidad golfista del país, y me permito tocar el tema del HANDICAP INDEX (Handicap Índex o Indicador de Handicap), y como éste es un reflejo de nuestro nivel de juego. En República Dominicana nos guiamos por el Sistema de Handicap de la USGA (United States Golf Association), cuyo propósito es lograr que el golf se pueda disfrutar a plenitud, ya que permite que jugadores de diferentes habilidades o niveles puedan competir sobre una base equitativa. El sistema es dinámico y evoluciona con las habilidades del jugador pues se alimenta de los resultados de cada uno sin importar el campo, teniendo como pilares dos premisas básicas que se deben asumir en todo momento: que cada jugador siempre tratará de conseguir el mejor puntaje en cada hoyo y cada ronda, y que el jugador registrará todos sus juegos realizados.

El hándicap índex compara los resultados obtenidos por un jugador X contra la de un jugador hándicap 0 o Scratch en un campo de dificultad estándar o con un slope rating de 113. El sistema calcula el promedio de los 10 mejores juegos de las ultimas 20 rondas jugadas, reflejando esto el potencial (no la debilidad) que tiene el jugador de obtener un resultado X en cada ronda. Es una fórmula matemática y la única forma que esta no arroje un resultado fidedigno es si no le introducimos la información correcta. Estadísticamente todo jugador obtiene un resultado equivalente a su hándicap una de cada 4 o 5 veces que juega. El resto de los scores siempre son por encima de su hándicap, hecho comprobado matemática y estadísticamente. En el sistema actual, el cual se actualiza mensualmente, se otorga ventaja solamente a los jugadores que mejoran su juego de manera significativa a una base menor a 30 días.

El indicador correcto para aplicar en un juego es el “hándicap del campo”, el cual le refleja al jugador la cantidad de golpes a favor o en contra para cada base o Tee campos diferentes. Este hándicap se obtiene utilizando una tabla que existe en cada campo, la cual contiene los diferentes hándicap índex junto al Rating y el Slope del campo. Con esta información se obtiene el ajuste adecuado entre tu nivel de juego y el campo que vas a jugar. Otra forma de obtenerlo es aplicando la formula Hándicap del Campo = (HDCP INDX x Slope Rating)/113. Aquí el resultado se redondea al número entero más cercano. De acuerdo a la USGA NO existe una base o Tee específico para los jugadores de acuerdo a su hándicap. Como el nivel de dificultad del campo incrementa proporcional a la distancia o yardas que se juegue, un jugador que busca mejorar y retar al campo en la medida que Para fines de hándicap en hoyos no jugados o no terminados, el jugador debe registrar el resultado que en promedio obtendría tomando como referencia el hoyo donde se retiró o su promedio general de score acostumbrado, siempre y cuando esto no supere el limite determinado por el Equitable Stroke Control o Control de Golpes Equitativo. En mis encuentros con muchos jugadores, el ESC es uno de los elementos básicos de las reglas más desconocidos o aplicado de manera mas incorrecta. El mismo NO es selectivo y está dentro de las reglas de la USGA (al igual que desarrolla su juego (y de acuerdo a su pegada), opta por jugar desde otras bases con más distancia y con un slope mayor, incrementando la dificultad hasta obtener la meta ulterior, que en teoría es lograr llegar a ser hándicap 0.

El Course Rating (Rating del Campo) es un indicador de la dificultad del campo para un jugador Scratch o hándicap 0 bajo condiciones normales, y el Slope Rating es un indicador de la dificultad relativa de un campo para un jugador que NO es Scratch o hándicap 0. Las combinaciones de estas dos variables permiten enfrentar los diferentes campos en igualdad de condiciones sin importar la habilidad del jugador. El sistema de HDCP de la USGA, con el propósito de equilibrar de manera justa las habilidades de los la penalidad que corresponde al irte Out of Bounds). El no aplicar estos ajustes resulta en un hándicap índex viciado, pues genera una desviación al índex hacia arriba, otorgando un indicador por encima del potencial real del jugador. Estos ajustes tienen la finalidad de llevar el registro del hándicap de una manera correcta. El jugador debe tener en cuenta que el ajuste no aplica en competencias o para determinar el ganador de una ronda. De igual manera, para fines de registro del hándicap, no es aceptable un resultado obtenido por un individuo que jugo una ronda solo. La responsabilidad de llevar las reglas de juego descansa en cada jugador, así como llevar los registros correctos para tener un hándicap índex real. Fallar en hacer estos registros de manera intencional es igual al autoengaño o estafar a aquellos con quienes compartimos los fairways, pues el resultado obtenido en estas rondas está manchado por la deshonestidad. También existen múltiples formas de obtener ventaja para fines de competencia contra otros jugadores. Están las correctas, por ejemplo cómo mejorar nuestras habilidades, atributos o herramientas permitidas que están reguladas por el sistema de hándicap, y están las deshonestas, que son ilimitadas.

La grandeza de este juego es que desnuda a cada persona, pues quien es capaz de hacer algo indebido para alimentar su ego, o cede ante la tentación de sacar ventaja ilegal bajo cualquier argumento, será capaz de hacer cualquier cosa indebida cuando haya intereses o negocios de por medio.