Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

Trabajar periodismo en los equipos de la liga dominicana de beisbol no es fácil. Como en la Lidom se “juega solo para ganar” se presentan las más difíciles situaciones. Tal vez si los clubes dominicanos se manejaran con más criterio comercial que deportivo otra fuera la historia.

Pero, los periodistas con frecuencia no reciben el mejor trato. Es importante de vez en cuando explotar públicamente este tipo de tema que, como el de las limitaciones en la libertad de expresión, se convierten en debates públicos y aportan muchísimo al conocimiento de tales situaciones. Veamos a continuación algunos detalles de nuestro beisbol relacionados con la prensa.

.- No es correcto 100% decir que los periodistas deben ser leales a los equipos o instituciones que les pagan (digamos la Lidom). No lo es, porque en el caso del deporte universal los miembros de la prensa siempre defienden su parcela, y por lo general solo “atacan” y se quejan cuando sus equipos o sus jefes son perjudicados.

.- No es cierto que los ataques a los árbitros son imparciales, no. Esas críticas son cuando las decisiones van en contra de los intereses de los equipos. Y siendo así, las prohibiciones que constan en reglamentos son limitativas, no absolutas. Ningun periodista hablará mal de su jefe (su equipo), aunque sí puede hacerlo (y lo hace) en contra de la liga. Aquí y allá.

OTRA CARA .- Los miembros de la prensa dominicana, en el beisbol y el baloncesto, no son empleados fijos, aunque duren mucho tiempo con un mismo club. Son contratados por cada temporada, la mayoría de las veces “de boca” pues no firman contrato. Eso los lleva a una situación incómoda pues casi nunca tienen derechos a reclamar ventajas.

.- Esos periodistas de la pelota nuestra , contratados por dos meses y pico, no reciben seguro médico ni de ningun tipo, no cotizan para fondos de pensión ni para nada. Y no tienen garantías de que volverán el año siguiente pues cualquier directivo puede coger un pique y dejarlo fuera.

.- Es urgente que, en el deporte profesional RD, los periodistas den el paso de firmar contratos, sea por un año o multianual a fin de garantizar su dinero pactado. Es propicio que todos estos talentos dominicanos se den la importancia que mereceN y que reclamen o exijan contratos de varios años, con la parte económica garantizada.

CASO ESPECIAL .- Nunca olvido el caso del colega Guelo Tueni, dejado fuera por Licey y la demanda que hizo el narrador ante los tribunales para el pago de prestaciones. Licey la negó, se fueron a juicio y los jueces le dieron ganancia de causa al equipo. Guelo la pasó muy mal, y solo les cuento los titulares.

. Aunque el caso no se compara con la exigencia de firma de contratos, si llega a pactar por escrito posiblemente haya un acápite que diga que el equipo está exonerado de pagar seguro médico, pensiones y liquidaciones,aunque sea en letras chiquitas.

.- Este tema es recurrente y se trae a colación cada lustro, pero nadie da el primer paso entre los periodistas.Siguen laborando de boca y eso debe corregirse. Si lo hacen asi también deben pedir otras cosas de las que he citado más arriba. Podría ser, incluso, un prorateo del salario acordado en 12 meses, y eso daría pie a las contribuciones del equipo en seguro médico, tss y AFP..¿Creen ustedes que es difícil alcanzar esas conquistas?.(Creo que Tomás Troncoso una vez firmó por 3 años garantizados con Escogido).

.- No cito a la ACD como entidad con responsabilidades en esta área porque la ACD no es un sindicato, es un gremio social y sus alcances son limitados. Tal vez pudiera hacer un mejor trabajo en cuanto a orientación y asistencia legal hacia sus miembros.

.- Con este episodio de Luichy Sánchez y José Luis Mendoza no habrá resultados colaterales. Solo hemos querido poner el tema para que se vea lo débil que está la clase periodística ante la Lidom y los otros deportes profesionales del país. Y agradezco a los colegas periodistas que han tomado parte para enriquecer el debate.

DE INTERÉS: Vladimir Guerrero está muy activo en los días previos al anuncio de los votos finales de Cooperstown. Ayer hizo una visita de cortesía al Ministro de Turismo Francisco Javier García, y luego fue a almorzar al conocido Mesón Iberia, del sector Bella Vista... Ese “mercadeo” lo dirige su agente dominicano Virgilio Rojo, quien le maneja sus negocios públicos, ahora como figura en el retiro próximo inmortal...El lunes estuvo de cumpleaños Mike Guerrero, coach del Licey, y ayer correspondió al manager Luis Urueta, es decir uno tras otro... ¿Recuerdan a Bryan Peña, el receptor cubano? Firmó pacto de liga menor con Detroit, equipo para el cual jugó en tiempos recientes.. Dice El Torito que Manny Acta debe uniformarse y bajar nuevamente al terreno de juego..¿Será posible? El año pasado lo hizo en lugar de Felix Fermin... Uh, los mexicanos inundan el round obin de la liga dominicana.Antes eran gringos, ahora son charros..