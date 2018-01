¿Qué opinan los periodistas?

Santo Domingo

Un grupo de connotados periodistas deportivos del país fueron consultados por Listin Diario sobre el reglamento de la Liga Dominicana de Beisbol que prohibe a los miembros de las cadenas emitir críticas contra árbitros y todo aquel que accione en el evento.

A continuación el texto integro de la opinión de cada uno de los consultados:

MARIO EMILIO GUERRERO: “En mi opinión, a un comentarista se le debe permitir dar su opinión respecto a la actuación de los diferentes actores del juego, sin cortapisas, siempre dentro de los cánones de la ética periodística. Esa es la esencia misma del comunicador. Ahora bien, esa opinión o crítica, positiva o negativa, debe ser externada en términos constructivos y de forma objetiva. Sin usar adjetivos peyorativos y denigrantes.Entiendo que la liga y los dueños de equipos quieran proteger el espectáculo, pero el comentarista no debe ser coartado en su libertad de expresión, ni en su trabajo en la cadena o en sus medios particulares. Por otra parte, un comentarista consciente, jamás debe comportarse como lo haría un parcial de un equipo.

RENALDO BODDEN: Mordaza se refiere a censura obligada y forzosa. Aunque soy un defensor de la libertad de expresión en el caso de Lidom considero que el reglamento de regulación a la crítica de los árbitros es una forma de curarse en salud ante un sector tan vulnerable y poco reactivo, pero determinante, como el de los hombres que imparten justicia en una actividad que genera tantas pasiones. Tratándose de una actividad de componente privado, aunque con carácter público, lo lógico es que cuando un periodista sea contratado por un equipo le sea entregado el reglamento para que decida si acepta el trabajo. Lógicamente, el periodista puede hacer críticas en sus medios privados, pero nunca ofendiendo la dignidad personal.

SANTANA MARTINEZ: Pienso que los equipos tienen todo el derecho de controlar lo que se difunda en sus medios (en este caso las cadenas), pero fuera de ahí sus empleados no deben tener impedimiento, siempre que lo hagan con el debido respeto a las personas o instituciones aludidas.

DIONISIO SOLDEVILA: Entiendo que los comentaristas y narradores que trabajan en LIDOM tienen derecho a tener sus opiniones personales. Sin embargo, rinden un flaco servicio a la empresa para la que laboran, cuando se refieren de manera despectiva a los árbitros, jugadores contrarios o directivos.

Creo que si existe el compromiso de un trabajo de un periodista con una institución, y si hay un reglamento que regula las críticas a los integrantes de la liga, ellos deben apegarse a los mismos.

ENRIQUE ROJAS: Pienso que es necesario que todas las entidades, incluyendo las empresas que se dedican a montar eventos, tengan reglas internas para preservar la integridad y, más importante en este caso, cuidar la marca que representan. Todos los empleados de dicha empresa deberían estar sujetos a dichas reglas.

En el caso que nos atañe, encuentro completamente normal que la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (Lidom) incluya en su reglamento, advertencias que la protejan de ser expuesta por sus propios miembros. No soy abogado, pero digamos que es un simple ejercicio de autoconservación.

Es poco probable que empresas como MLB (béisbol), NBA (baloncesto), NFL (fútbol americano) o La Liga (fútbol balompié de España) dejen al criterio de sus empleados la forma en que deben expresarse públicamente sobre sus equipos, jugadores y árbitros. Donde no hay orden, reina el caos.

Pero, y resumo, soy de los que piensan que todas las empresas, públicas o privadas, necesitan tener reglas de autoprotección para poder sobrevivir en el tiempo. Nosotros los comunicadores tenemos la opción de tomar o no tomar esos trabajos.

OSVALDO RODRIGUEZ SUNCAR. Estoy de acuerdo con el reglamento que tiene por intención evitar críticas destructivas y ofensivas a la moral de los actores del torneo de béisbol profesional dominicano, por medio a las transmisiones de radio y televisión de los partidos de los equipos que componen la LIDOM.

También con que LIDOM condene aún en redes sociales particulares, distintas a las de los equipos, que los integrantes de las cadenas de transmisiones de radio y televisión emitan críticas de ese tipo. En esos casos, creo que la LIDOM a quien debe llamar la atención es a su equipo afiliado, del cual el profesional de la comunicación es empleado, y no directamente a éste.

Pienso que si el profesional de la comunicación, aún se trate por medios ajenos a los de la LIDOM y sus integrantes, emite críticas que la mayoría de los asociados estime atenten contra los intereses de ese conglomerado, la LIDOM puede sancionarlo, emitiendo condenas que afecten el trabajo de ese profesional en los medios de la LIDOM y sus equipos, ya sea multas y hasta suspensiones, temporales o definitivas.

VÍCTOR BÁEZ: La libertad de expresión nunca deberá ser coartada, pero en el caso de los que trabajamos en las cadenas de los equipos de la pelota dominicana, debemos entender que nos debemos a los clubes y a la Liga. Todo se puede decir y criticar, pero siempre dependerá de la forma cómo lo hagamos. Si se hace con altura, respeto y objetividad no debe haber inconvenientes.

JOSÉ ANTONIO MENA: Entiendo que sin faltar al respeto del árbitro o de los árbitros, nosotros como comunicadores debemos tener derecho de hacer un señalamiento criticando una mala decisión. Es cierto que son humanos y como todos pueden errar en algunas jugadas o tener un mal día. Pero asimismo como decimos las cosas buenas no nos podemos quedar callados con los errores.

ALBERTO RODRÍGUEZ: Yo pienso que donde termina tu derecho inicia el del otro. No estoy de acuerdo con críticas personales a los árbitros, ahora se puede emitir juicios profesionales de ellos sin caer en ofensas. Pienso que Lidom en esta gestión ha tratado de subir el nivel de los árbitros formándolos y mejorando sus salarios pero hay que seguir trabajando duro para que el pelotero de nivel en especial entienda que debe respetar al árbitro dominicano.

En el caso de los árbitros es delicado porque una crítica ácida de un analista o narrador podría incitar a un fanático dolido a una acción contra un árbitro después de un juego y no podemos llegar ahí.

Usted puede decir tal árbitro es reincidente en equivocarse en ese llamada o no tiene una zona de strike equilibrada y por eso no puede haber sanción ahora caer en ofensas hacia el árbitro en un micrófono no lo veo agradable para el evento.