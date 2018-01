Murray va del número uno a no poder jugar

EFE

Londres

No parece sencillo ser Andy Murray en estos momentos. Ni saber qué pasa por la cabeza de quien fue número uno del mundo y apenas pudo disfrutar de ello.

Porque fue subir al trono y caer maldito en un cúmulo de lesiones que hubieran hecho mella en la cabeza de cualquiera menos en aquel chico de Dunblane que tocó la cima tras perder ocho finales de Gran Slam.

Y es que no se entiende un Murray que no se agarre a la pista y que no pelee como un luchador romano igual que no se entiende un Federer golpeando el revés a dos manos. Es ilógico, antinatural.

Por ello, el británico lo lleva de la mejor manera posible y anuncia su baja en Brisbane a través de las redes sociales con una foto suya de cuando era tan solo un niño, informa de su operación de cadera con una instantánea en la cama de un hospital, lanzándole un mensaje cariñoso a su entrenador, y muestra un optimismo que se antoja necesario cuando la realidad es que va a estar un año entero fuera de las pistas.

Hace 12 meses, Murray llegó al Abierto de Australia número uno del mundo, tras un 2016 pletórico en el que conquistó su segundo Wimbledon y subió al trono mundial en una preciosa lucha con el serbio Novak Djokovic.