Rafael Nadal positivo, pese a varias caídas

Después de terminar el 2017 con problemas físicos (retiro en Londres incluído) y arrancar la nueva temporada con bajas en Abu Dabi y Brisbane, Rafael Nadal volvió a la acción en Kooyong, con derrota 6-4 7-5 a manos de Richard Gasquet.

Pese a la caída, para el español es todo positivo: “Necesito estos partidos. Estoy bien y me siento bien. Si no fuera así, no estaría aquí”.

“El año pasado se me hizo muy largo, ante lo cual tuve que comenzar la pretemporada más tarde que lo usual”, explicó Nadal.

“Por eso también quise venir a Australia con tiempo, y esta era una buena manera de recuperar la sensación de jugar partidos”, siguió.

“No estamos hablando de un partido oficial, pero igual lo tomé como una prueba y como buena práctica.

Eso es lo más importante, para ahora y para toda la temporada. Ahora tengo que seguir entrenándome duro los días que quedan.”.

Gasquet, en tanto, sumó su primera victoria en 15 años ante Nadal, aunque desafortunadamente para él no sumará en la estadística ATP...