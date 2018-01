Mejía avanza en transición a tercera base

David Venn

Leesburg, Virginia

Francisco Mejía se hizo un nombre en el béisbol en el 2016, cuando entre Clase-A y Clase-A Avanzada dio hit en 50 juegos consecutivos, la cuarta racha más larga en la historia de ligas menores.

El prospecto dominicano de los Indios ha seguido con un tórrido bateo desde entonces, registrando .297/.346/.490 con Doble-A Akron el año pasado, con 21 dobles, 14 jonrones y 52 empujadas en 72 encuentros. Luego de participar en el Juego de las Futuras Estrellas en julio pasado, el receptor y bateador ambidextro fue convocado por primera vez al equipo grande de Cleveland en septiembre, conectando dos hits en 13 turnos, con una empujada.

Ahora, cuando todo apunta a un inicio del 2018 en Triple-A, la interrogante para Mejía y para los Indios es si el oriundo de Baní será un cátcher a largo plazo, o si hallará otra posición. En la Liga Otoñal de Arizona al final del 2017, Mejía fungió como tercera base, con resultados mixtos a la defensa pero con el buen bateo de siempre: 365/.397/.476 con dos cuadrangulares en 15 partidos por Glendale Desert Dogs.

“Creo que al principio, los dos primeros juegos, no me sentí bien”, dijo Mejía sobre su experiencia en la antesala. “Pero me fui acomodando, porque el manager (Shawn Williams) me ayudó mucho en eso. Trabajé mucho. Me voy acostumbrando, pero no es mi primera posición, porque yo vengo jugando cátcher desde pequeño”.

Ha habido interrogantes sobre la defensa de Mejía en la receptoría a nivel de liga menor, desde su manejo de los lanzadores hasta el 30% de los corredores que sacó en intento de robo el año pasado. MLB Pipeline, que califica a Mejía como el prospecto número 1 de los Indios y el número 14 de todo el béisbol, estima que el quisqueyano podría llegar a ser un “defensor promedio detrás del plato”.

En la mayoría de los casos, eso sería suficiente con el nivel ofensivo de Mejía. Sin embargo, los Indios tienen firmados a largo plazo a dos receptores: El boricua Roberto Pérez y el brasileño Yan Gomes.